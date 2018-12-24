Магомед Адиев - об уходе Чансельора и Савичева: я и сам не знаю, останусь ли в "Анжи"

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
15:16
Директор "Витесса" - о Караваеве: чтобы его отпустить, мы должны получить очень щедрое предложение
Директор "Витесса" - о Караваеве: чтобы его отпустить, мы должны получить очень щедрое предложение
12:51
Источник: "Ювентус" предложил Аарону Рэмзи 10 млн евро в год, это вторая по величине зарплата в клубе после Роналду
Источник: "Ювентус" предложил Аарону Рэмзи 10 млн евро в год, это вторая по величине зарплата в клубе после Роналду
12:23
Впервые за 8 лет приз лучшему игроку Армении выиграл не Мхитарян. Победителем стал Маркос Пиззелли
Впервые за 8 лет приз лучшему игроку Армении выиграл не Мхитарян. Победителем стал Маркос Пиззелли
12:12
Дмитрий Назаров: Каррера после двух-трех побед подряд просто переставал здороваться с игроками (27)
Дмитрий Назаров: Каррера после двух-трех побед подряд просто переставал здороваться с игроками (27)
12:01
"Я не обезьяна" - Это'О, Умтити, Балотелли и Виейра приняли участие в съемках фильма о расизме (10)
"Я не обезьяна" - Это'О, Умтити, Балотелли и Виейра приняли участие в съемках фильма о расизме (10)
11:42
Парфенов: переход Заболотного в "Зенит" – из серии "оказался в нужное время в нужном месте" (6)
Парфенов: переход Заболотного в "Зенит" – из серии "оказался в нужное время в нужном месте" (6)
10:54
Владелец "Стяуа" пообещал уволить тренера за отказ делать замены по его требованию - тренер уволился сам (3)
Владелец "Стяуа" пообещал уволить тренера за отказ делать замены по его требованию - тренер уволился сам (3)
09:29
Адриен Рабьо в ближайшие дни подпишет контракт с "Барселоной" и получит подписной бонус в 10 млн евро (1)
Адриен Рабьо в ближайшие дни подпишет контракт с "Барселоной" и получит подписной бонус в 10 млн евро (1)
09:06
"Монако" проиграл 9 из последних 12 матчей в лиге 1. Столько же поражений было в предыдущих 73 играх
"Монако" проиграл 9 из последних 12 матчей в лиге 1. Столько же поражений было в предыдущих 73 играх
08:58
Тибо Куртуа - о Кейлоре Навасе: всегда неприятно сидеть на лавке, тем более тем, кто трижды выигрывал ЛЧ
Тибо Куртуа - о Кейлоре Навасе: всегда неприятно сидеть на лавке, тем более тем, кто трижды выигрывал ЛЧ
00:20
Во вратаря "Аякса" бросили петарду (3)
Во вратаря "Аякса" бросили петарду (3)
Вчера, 23:38
Дмитрий Назаров: 99 процентов не знают, что такое ОПГ "Ромашка" (6)
Дмитрий Назаров: 99 процентов не знают, что такое ОПГ "Ромашка" (6)
Вчера, 23:30
"Райо Вальекано" победил "Леванте"
"Райо Вальекано" победил "Леванте"
Вчера, 22:37
Генеральный директор "Чертаново": 20 января Пиняев опять поедет в "Манчестер Юнайтед" (14)
Генеральный директор "Чертаново": 20 января Пиняев опять поедет в "Манчестер Юнайтед" (14)
Вчера, 22:03
"Реал" назвал условие, при котором отпустит Модрича в "Интер" (2)
"Реал" назвал условие, при котором отпустит Модрича в "Интер" (2)
Вчера, 21:45
"Бордо" сыграл вничью с "Амьеном"
"Бордо" сыграл вничью с "Амьеном"
Вчера, 21:34
"Галатасарай" готов предложить контракт Рибери
"Галатасарай" готов предложить контракт Рибери
Вчера, 20:57
"Тоттенхэм" в гостях забил шесть голов в ворота "Эвертона" (1)
"Тоттенхэм" в гостях забил шесть голов в ворота "Эвертона" (1)
Вчера, 20:34
Франк де Бур возглавил американский клуб
Франк де Бур возглавил американский клуб
Магомед Адиев - об уходе Чансельора и Савичева: я и сам не знаю, останусь ли в "Анжи"
Наставник "Анжи" Магомед Адиев прокомментировал информацию о том, что защитник сборной Венесуэлы Джон Чансельор, а также полузащитник Константин Савичев написали заявления об уходе из клуба.
"Это ожидалось. Большие долги никуда не делись. Футболисты, на которых есть спрос, будут уходить. Это ожидалось. Думаю, мы потеряем не только этих игроков. Знаю, что к Савичеву проявляет интерес тульский "Арсенал" и клубы из ФНЛ. Я сам тоже пока не знаю, останусь ли в клубе. Есть неопределённость. Буду скоро встречаться с руководителями клуба.
Если у нас будет хоть какая-то перспектива, то я бы с удовольствием продолжил работу. Но у нас и так состав был неглубокий, а тут и ещё люди начинают уходить", - цитирует Адиева "Чемпионат".
"Это ожидалось. Большие долги никуда не делись. Футболисты, на которых есть спрос, будут уходить. Это ожидалось. Думаю, мы потеряем не только этих игроков. Знаю, что к Савичеву проявляет интерес тульский "Арсенал" и клубы из ФНЛ. Я сам тоже пока не знаю, останусь ли в клубе. Есть неопределённость. Буду скоро встречаться с руководителями клуба.
Если у нас будет хоть какая-то перспектива, то я бы с удовольствием продолжил работу. Но у нас и так состав был неглубокий, а тут и ещё люди начинают уходить", - цитирует Адиева "Чемпионат".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.