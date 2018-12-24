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Магомед Адиев - об уходе Чансельора и Савичева: я и сам не знаю, останусь ли в "Анжи"

Наставник "Анжи" Магомед Адиев прокомментировал информацию о том, что защитник сборной Венесуэлы Джон Чансельор, а также полузащитник Константин Савичев написали заявления об уходе из клуба.

"Это ожидалось. Большие долги никуда не делись. Футболисты, на которых есть спрос, будут уходить. Это ожидалось. Думаю, мы потеряем не только этих игроков. Знаю, что к Савичеву проявляет интерес тульский "Арсенал" и клубы из ФНЛ. Я сам тоже пока не знаю, останусь ли в клубе. Есть неопределённость. Буду скоро встречаться с руководителями клуба.

Если у нас будет хоть какая-то перспектива, то я бы с удовольствием продолжил работу. Но у нас и так состав был неглубокий, а тут и ещё люди начинают уходить", - цитирует Адиева "Чемпионат".
Теги: Адиев Анжи
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