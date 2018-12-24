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Вратарь Максим Рудаков ещё на год останется в Финляндии

Российский вратарь Максим Рудаков, права на которого принадлежат "Зениту", в новом году продолжит выступление в чемпионате Финляндии.

"В ХИК я впервые в жизни стал чемпионом, пользуюсь доверием тренера, имею возможность играть в еврокубках, так что не вижу причин что-то кардинально менять в карьере. Считаю, что принял правильное решение. Рад, что клубы договорились о продлении моей аренды ещё на год. Подготовку к новому сезону начнём 7 января", - цитирует Рудакова "Чемпионат.сом".
Теги: Рудаков Зенит
Сегодня, 21:17
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#2  teacher   (Сегодня, 22:42)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Вырастай как вратарь и в Зенит!
Регистрация: 10.01.2017 [жалоба]
#1  Карелия  Петрозаводск (Сегодня, 21:50)
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  •  (1)

И правильно


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Лучше пузо от пива,чем горб от работы. Самый звонкий крик-ТИШИНА,самый яркий свет-НОЧЬ.(Пикник)
Регистрация: 15.04.2009 [жалоба]
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