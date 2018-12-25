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Виктор Гончаренко: после ухода из сборной Акинфеев стал чаще улыбаться

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, что поменялось у Игоря Акинфеева после завершения карьеры в сборной.

"Игорь стал менее напряжен. Подходит к играм с более свежей головой. Раньше шла сплошная череда игр, почти без перерыва. А теперь он даже улыбается чаще, проще восстанавливается", — цитирует Гончаренко Sport24.
Теги: Гончаренко ЦСКА Акинфеев Сборная России
Сегодня, 10:21
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#1  студия дускай   (Сегодня, 10:36)
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как то я гулял по стройке без каски....
Регистрация: 13.08.2018 [жалоба]
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