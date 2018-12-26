"Уфа" продлила контракты с Кротовым и Безденежных

Гендиректор "Уфы" Шамиль Газизов сообщил о том, что клуб из столицы Башкирии продлил контракты с полузащитником Игорем Безденежных и нападающим Вячеславом Кротовым.Сроки новых соглашений между клубом и игроками - 2 года.В сезоне-2018/19 Безденежных провел за "Уфу" 2 матча в РПЛ, не отметившись результативными действиями, Кротов в 12 играх забил 1 гол.