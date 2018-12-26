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"Уфа" продлила контракты с Кротовым и Безденежных

Гендиректор "Уфы" Шамиль Газизов сообщил о том, что клуб из столицы Башкирии продлил контракты с полузащитником Игорем Безденежных и нападающим Вячеславом Кротовым.

Сроки новых соглашений между клубом и игроками - 2 года.

В сезоне-2018/19 Безденежных провел за "Уфу" 2 матча в РПЛ, не отметившись результативными действиями, Кротов в 12 играх забил 1 гол.

Sport24
Теги: Уфа Кротов Безденежных
Сегодня, 11:50
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#1  Saveger  СПб (Сегодня, 13:20)
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online
Болеет за:
«Зенит»
На следующий день Безденежных подал заявление на смену фамилии на "Богачёв"


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Всё просто
Регистрация: 16.03.2010 [жалоба]
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