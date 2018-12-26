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Президент "Урала" Иванов: для меня Мутко - отец нашего футбола

Президент "Урала" Григорий Иванов поделился мнением об уходе Виталия Мутко с поста президента РФС.

"Для меня Виталий Мутко - отец нашего футбола. Если бы не он, я считаю, Россия не получила бы чемпионат мира. Он очень много сделал для российского футбола. Мутко, кстати, очень фартовый: ведь как только он пришел, ЦСКА выиграл Кубок УЕФА, затем "Зенит", "Синара" тоже выиграла главный мини-футбольный турнир Европы.

Я с ним имел разговоры, он очень глубоко погружен в футбол, он в курсе всех дел. Понятно, что сейчас ему предложили новый пост, и совмещать вряд ли получится. Футболом нужно заниматься 24 часа в сутки. Новому президенту РФС хочу пожелать такой же плодотворной работы на этом посту", — цитирует Иванова "Областная газета".
Теги: Урал Мутко
Сегодня, 13:18
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#9  Boss52  Санкт-Петербург (Сегодня, 14:14)
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Болеет за:
«Зенит»
Для меня Виталий Мутко - отец нашего футбола

Возникает естественный вопрос, если Мутко - отец нашего футбола, то кто его мать? Может он был зачат вообще без матери и поэтому получился таким особенным? "Нет не перевелись еще богатыри на Земле Русской".
Регистрация: 29.11.2014 [жалоба]
#8  Realist2000   (Сегодня, 14:14)
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Точно! Отец русской демократии,лицо приближенное к .... и далее по тексту.
Регистрация: 20.03.2017 [жалоба]
#7  nami-sv   (Сегодня, 14:08)
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Болеет за:
«Спартак»
Жоп Лиз
Регистрация: 9.08.2015 [жалоба]
#6  Сибирячок   (Сегодня, 14:05)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Critique
В Сибири все такие 2.71828банутые?

Ты себя этим вопросом спалил. Ебанутые то как раз не в Сибири. Учи, тупень , географию.
Урал у него в Сибири....
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#5  Quincy   (Сегодня, 13:58)
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«Спартак»
Казёл
Регистрация: 2.09.2016 [жалоба]
#4  Яamon   (Сегодня, 13:45)
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«Локомотив»
доооо, атес коррупционеров и купипродаек типа тебя
Регистрация: 9.12.2017 [жалоба]
#3  Akcent812  Санкт-Петербург (Сегодня, 13:38)
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Болеет за:
«Зенит»
крестный?


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Как из таких дураков как мы получается такой великий народ как наш? (с)
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#2  Zaraza  Далеко (Сегодня, 13:25)
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Цитата: Critique
В Сибири все такие 2.71828банутые?

ФК Урал в сибири? мощно
есть еще одно замечание.посмотрите канал савина на ютубе (красава вроде называется) и там есть ролик про мини-футбол.и там все очень красиво расписано. элементарно что бы принять участие в чемпионате - надо внести 6 лямов рублей. причем это не официальный взнос, а пожертвование. и по факту количество команд за несколько лет там сократилось в 2 раза
Регистрация: 7.09.2015 [жалоба]
#1  Critique   (Сегодня, 13:23)
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В Сибири все такие 2.71828банутые?
Регистрация: 17.04.2017 [жалоба]
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