Владислав Пантелеев перейдет в "Рубин"

Полузащитник "Спартака-2" Владислав Пантелеев переходит в "Рубин".22-летний хавбек отзаявлен сегодня "Спартаком". В текущем сезоне Пантелеев в 20 матчах в ФНЛ за "Спартак-2" в этом сезоне забил 10 мячей.