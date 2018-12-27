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Владислав Пантелеев перейдет в "Рубин"

Полузащитник "Спартака-2" Владислав Пантелеев переходит в "Рубин".

22-летний хавбек отзаявлен сегодня "Спартаком". В текущем сезоне Пантелеев в 20 матчах в ФНЛ за "Спартак-2" в этом сезоне забил 10 мячей.

"СЭ"
Теги: Пантелеев Рубин
Сегодня, 01:03
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