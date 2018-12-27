Владислав Пантелеев перейдет в "Рубин"

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Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Вчера, 23:04
"Арсенал" сыграл вничью с "Брайтоном"
"Арсенал" сыграл вничью с "Брайтоном"
Вчера, 22:14
Деян Ловрен: Это хороший день для "Ливерпуля", хотим повторить успех в игре с "Арсеналом"
Деян Ловрен: Это хороший день для "Ливерпуля", хотим повторить успех в игре с "Арсеналом"
Вчера, 21:34
"Манчестер Юнайтед" обыграл "Хаддерсфилд" со счетом 3:1 (1)
"Манчестер Юнайтед" обыграл "Хаддерсфилд" со счетом 3:1 (1)
Вчера, 21:09
"Манчестер Сити" уступил на выезде "Лестеру" (2)
"Манчестер Сити" уступил на выезде "Лестеру" (2)
Вчера, 20:58
СМИ: Рамос может покинуть "Реал"
СМИ: Рамос может покинуть "Реал"
Вчера, 20:17
СМИ: Дармиан покинет "МЮ" в январе
СМИ: Дармиан покинет "МЮ" в январе
Вчера, 20:03
СМИ: Балотелли может перейти в "Фенербахче"
СМИ: Балотелли может перейти в "Фенербахче"
Вчера, 19:52
Уэйн Руни посетил "Олд Траффорд"
Уэйн Руни посетил "Олд Траффорд"
Вчера, 19:26
Дарко Бодул и Марко Обрадович покидают "Енисей"
Дарко Бодул и Марко Обрадович покидают "Енисей"
Вчера, 19:22
Итоги года. Месси лучший, но в несуществующем мире (1)
Итоги года. Месси лучший, но в несуществующем мире (1)
Вчера, 19:06
"Севилья" готова расстаться с Промесом (27)
"Севилья" готова расстаться с Промесом (27)
Вчера, 18:31
ЦСКА выпустил новогоднюю программу "Вечерний Гинер" (2)
ЦСКА выпустил новогоднюю программу "Вечерний Гинер" (2)
Вчера, 18:16
Хосеп Гвардьола: "Манчестер Сити" должен показать характер и победить в ближайших играх
Хосеп Гвардьола: "Манчестер Сити" должен показать характер и победить в ближайших играх
Вчера, 18:04
"Реал Сосьедад" уволил главного тренера Гаритано
"Реал Сосьедад" уволил главного тренера Гаритано
Вчера, 17:56
"Фулхэм" и "Вулверхэмптон" сыграли вничью
"Фулхэм" и "Вулверхэмптон" сыграли вничью
Вчера, 17:31
СМИ: ФСБ проверит Глушакова на дачу взятки полицейским (14)
СМИ: ФСБ проверит Глушакова на дачу взятки полицейским (14)
Вчера, 17:12
"Милан" сыграл вничью с "Фрозиноне"
"Милан" сыграл вничью с "Фрозиноне"
Вчера, 17:06
Хосеп Гвардьола: "Манчестер Сити" должен показать характер и победить в ближайших играх
Хосеп Гвардьола: "Манчестер Сити" должен показать характер и победить в ближайших играх
Вчера, 16:56
Василий Столыпин: Каррера у нас? Это нереально
Василий Столыпин: Каррера у нас? Это нереально
Вчера, 16:28
Юрген Клопп: истории о том, что титул выигрывали те команды, которые возглавляли турнирную таблицу на Рождество - полная чушь
Юрген Клопп: истории о том, что титул выигрывали те команды, которые возглавляли турнирную таблицу на Рождество - полная чушь
Вчера, 15:29
"Спартак" выгоняет Ерёменко. Финн оказался не нужен Кононову (23)
"Спартак" выгоняет Ерёменко. Финн оказался не нужен Кононову (23)
Вчера, 15:24
"Фенербахче" в январе попробует приобрести Марио Балотелли (2)
"Фенербахче" в январе попробует приобрести Марио Балотелли (2)
Вчера, 14:39
Руководство "Оренбурга" - о возможном назначении Карреры: ха-ха, это шутки такие новогодние? (2)
Руководство "Оренбурга" - о возможном назначении Карреры: ха-ха, это шутки такие новогодние? (2)
Вчера, 14:12
Андрей Аршавин: футболки просил только у двух игроков (1)
Андрей Аршавин: футболки просил только у двух игроков (1)
Вчера, 13:50
Блез Матюиди пожертвовал 330 000 долларов призовых от победы на ЧМ-2018 на благотворительность (6)
Блез Матюиди пожертвовал 330 000 долларов призовых от победы на ЧМ-2018 на благотворительность (6)
Вчера, 13:18
Президент "Урала" Иванов: для меня Мутко - отец нашего футбола (18)
Президент "Урала" Иванов: для меня Мутко - отец нашего футбола (18)
Вчера, 13:15
Марио Фернандес стал самым дорогим игроком РПЛ, больше всех подорожал Никола Влашич (7)
Марио Фернандес стал самым дорогим игроком РПЛ, больше всех подорожал Никола Влашич (7)
Вчера, 12:51
Президент РПЛ назвал тройку лучших игроков года (1)
Президент РПЛ назвал тройку лучших игроков года (1)
Владислав Пантелеев перейдет в "Рубин"
Полузащитник "Спартака-2" Владислав Пантелеев переходит в "Рубин".
22-летний хавбек отзаявлен сегодня "Спартаком". В текущем сезоне Пантелеев в 20 матчах в ФНЛ за "Спартак-2" в этом сезоне забил 10 мячей.
"СЭ"
22-летний хавбек отзаявлен сегодня "Спартаком". В текущем сезоне Пантелеев в 20 матчах в ФНЛ за "Спартак-2" в этом сезоне забил 10 мячей.
"СЭ"
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