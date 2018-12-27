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Источник: Промес хочет вернуться в "Спартак", "Севилья" готова отпустить его в аренду

Полузащитник "Севильи" Куинси Промес хочет вернуться в "Спартак".

По информации "Чемпионата", "Севилья" готова отпустить игрока в аренду до конца нынешнего сезона.

Промес перешел из "Спартака" в "Севилью" в конце августа. На его счету 14 матчей в Ла Лиге"
Сегодня, 11:06
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#25  zen-it  Санкт-Петербург (Сегодня, 12:30)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Я же говорил, что это *овно а не игрок. И не заиграет в Севилье. Вот пожалуйста.
Регистрация: 5.04.2017 [жалоба]
#24  сынок  CCCP (Сегодня, 12:28)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: verhdon27
Это новогодняя шутка. Как никак грядет год ...... "Спартака".

да...промес даже ни в курсе
Регистрация: 18.07.2011 [жалоба]
#23  Primus  Москва (Сегодня, 12:27)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Тем временем, Гинер нервно курил в сторонке. Чтобы провернуть подобное дельце с Головиным, у него банально не хватало пальцев satisfied


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Зенит за десятки миллиардов 10 лет строил свой стадион, чтобы сделать на нем Спартак чемпионом (Спорт-ФМ)
Регистрация: 14.07.2013 [жалоба]
#22  verhdon27  ст. Казанская (Сегодня, 12:20)
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Болеет за:
«Ростов»
Это новогодняя шутка. Как никак грядет год ...... "Спартака".
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
#21  cska1971  Москва (Сегодня, 12:19)
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online

Цитата: Джонни
Гинер провел проф тренинг.
Федун: а че, так разве можно было?


А Федун только до этого места дослушал, или дождался объяснения, как повторно раскрутить карьеру игрока, взятого в аренду?
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
#20  Blessing  Спб (Сегодня, 12:14)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Правильно Промес, не по сеньки шапка, надо знать свой уровень, а не соваться туда, откуда приходится возвращаться, как побитая собака. Залижешь раны, и опустошённый осознанием своей никчёмности, будешь доживать свой футбольный век в команде, не обременённой высокими задачами, и чётко знающей свой потолок.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#19  Primus  Москва (Сегодня, 12:10)
  • -4
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Lols
joy joy joy

Дядя в красно-белых кроссовках, надругавшийся над тобой в детстве, также смеялся? smirk


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Зенит за десятки миллиардов 10 лет строил свой стадион, чтобы сделать на нем Спартак чемпионом (Спорт-ФМ)
Регистрация: 14.07.2013 [жалоба]
#18  Сибирячок   (Сегодня, 11:57)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Realist2000
На хрен не нужен.Пусть с Каррерой в Оренбург валит.

Его тебе никто не предлагал, так что сам вали в Оренбург.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#17  Realist2000   (Сегодня, 11:57)
  • -2
  •  (8)

На хрен не нужен.Пусть с Каррерой в Оренбург валит.
Регистрация: 20.03.2017 [жалоба]
#16  Сибирячок   (Сегодня, 11:54)
  • -7
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Lols
joy joy joy

Что за дебильный смех? В этой новости сплошной позитив для Спартака и похер для Ньюкасла. Так что смех без причины - это уровень интеллекта. Вернее его полное отсутствие.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#15  Spartacus1971   (Сегодня, 11:51)
  • -5
  •  (17)
online
Болеет за:
«Спартак»
Если это правда,тогда Спартак номер 1 на чемпионство,король возвращается,хоть и на время.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
#14  Джонни  Краснодар сити (Сегодня, 11:48)
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Кубань»
Гинер провел проф тренинг.
Федун: а че, так разве можно было?


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10 лет
Регистрация: 23.06.2008 [жалоба]
#13  serega_user  serega_user (Сегодня, 11:47)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Ща понравится Федуну и понесеееет... smile
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
#12  Misha Hetfild  сто первый километр (Сегодня, 11:41)
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: Lols
joy joy joy

Ага - БУ-ГА-ГА ! laughing
Регистрация: 24.09.2018 [жалоба]
#11  Волжанин   (Сегодня, 11:37)
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Работяга
Интересно,что сейчас напишут ярые критики Гинера ?

Они "с децтва" восхищались работой Гинера на посту президента ЦСКА.
Регистрация: 6.05.2015 [жалоба]
#10  Евгений Буров   (Сегодня, 11:33)
  • +3
  •  (11)

шутки кончились -великие берут на вооружение тактику Гинера за то сколько было разговоров об арендах ЦСКА stuck_out_tongue_closed_eyes
Регистрация: 21.01.2018 [жалоба]
#9  Gilmor  Курск (Сегодня, 11:32)
  • +5
  •  (13)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Работяга
Интересно,что сейчас напишут ярые критики Гинера ?

Не надо ляля...Гинер красавчик. Это вам не Федун и его шайка пиздабратьев. Теперь снова 16 лет ждать чемпионства. А с Промесом ситуация как в поговорке : Раз в год и палка стреляет
Регистрация: 6.06.2012 [жалоба]
#8  Работяга  Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 11:28)
  • +3
  •  (13)
Болеет за:
ЦСКА
Интересно,что сейчас напишут ярые критики Гинера ?


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Учитесь , ребята , а то всю жизнь будете ключи подавать...
Регистрация: 7.04.2014 [жалоба]
#7  СуперШтангист   (Сегодня, 11:26)
  • +3
  •  (17)
Болеет за:
«Терек»
Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
хоть одна хорошая новость за последнее время!

Главное, чтобы таких, как Пантелеев, продавали побольше, а сбитых лётчиков возвращали. Ещё Кариоку верните, хоть опорная зона будет солиднее выглядеть.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
#6  DMS  Советский союз (Сегодня, 11:23)
  • +3
  •  (25)
Болеет за:
«Зенит»
Вот он, реальный "класс" игрочишек сраптака. Посидел на лавке, побухал, и нах никому не нужен. Только домой, только в свинарник. laughing
Регистрация: 16.07.2016 [жалоба]
#5  Ганнибал  Новосибирск (Сегодня, 11:23)
  • -5
  •  (15)
Болеет за:
«Спартак»
если мы увидим прежнего промеса, то почему бы и нет..
Регистрация: 20.10.2008 [жалоба]
#4  СТАРЫЙ СПАРТАЧ  Россия, Владимир (Сегодня, 11:15)
  • -10
  •  (16)
online
Болеет за:
«Спартак»
хоть одна хорошая новость за последнее время!
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
#3  Женёка  Дзержинск (Сегодня, 11:13)
  • +11
  •  (17)
online
Болеет за:
«Спартак»
Федун осваивает схему Гинера?! smile
Регистрация: 6.05.2009 [жалоба]
#2  ВИКНИКСОР   (Сегодня, 11:11)
  • +2
  •  (20)

Шлак в Спартак сливают.
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
#1  Lols  Лондон (Сегодня, 11:07)
  • 0
  •  (18)
Болеет за:
«Ньюкасл»
joy joy joy
Регистрация: 11.03.2018 [жалоба]
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