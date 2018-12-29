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Алексей Яшин: футболисты сборной России большие молодцы. Нет ничего плохого в присвоении им ЗМС

Двукратный чемпион мира по хоккею Алексей Яшин поделился мнением о выступлении сборной России на чемпионате мира 2018 года по футболу, а также прокомментировал присвоение игрока звания Заслуженных мастеров спорта.

"Обиды быть не может, это общий успех нашей страны. Я уже не хоккеист, а простой болельщик, так что одинаково радуюсь за успехи во всех видах спорта. Футболисты большие молодцы, обыграть испанцев по меркам их вида спорта - это шикарное достижение.

Что касается присвоения званий Заслуженных мастеров спорта, это достижение, которое высоко оценивается только в нашей стране, а за ее пределами никто на него не посмотрит. Это мое мнение, оно, может, кому-то не понравится. ЗМС - крутое звание, его надо заслужить. Нет ничего плохого в том, что страна решила таким образом отметить их игру на ЧМ", - цитирует Яшина "RT на русском".
Теги: Яшин
Сегодня, 21:19
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#1  Игорь Казьмин  Москва (Сегодня, 21:32)
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Сам сказал...ни чего хорошего...Великий Яшин был лучшим в МИРЕ...И ТО ЖЕ ЗМС...А СЕЙЧАС...СМЕШНО....


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016 [жалоба]
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