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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Алексей Яшин: футболисты сборной России большие молодцы. Нет ничего плохого в присвоении им ЗМС
Двукратный чемпион мира по хоккею Алексей Яшин поделился мнением о выступлении сборной России на чемпионате мира 2018 года по футболу, а также прокомментировал присвоение игрока звания Заслуженных мастеров спорта.
"Обиды быть не может, это общий успех нашей страны. Я уже не хоккеист, а простой болельщик, так что одинаково радуюсь за успехи во всех видах спорта. Футболисты большие молодцы, обыграть испанцев по меркам их вида спорта - это шикарное достижение.
Что касается присвоения званий Заслуженных мастеров спорта, это достижение, которое высоко оценивается только в нашей стране, а за ее пределами никто на него не посмотрит. Это мое мнение, оно, может, кому-то не понравится. ЗМС - крутое звание, его надо заслужить. Нет ничего плохого в том, что страна решила таким образом отметить их игру на ЧМ", - цитирует Яшина "RT на русском".
"Обиды быть не может, это общий успех нашей страны. Я уже не хоккеист, а простой болельщик, так что одинаково радуюсь за успехи во всех видах спорта. Футболисты большие молодцы, обыграть испанцев по меркам их вида спорта - это шикарное достижение.
Что касается присвоения званий Заслуженных мастеров спорта, это достижение, которое высоко оценивается только в нашей стране, а за ее пределами никто на него не посмотрит. Это мое мнение, оно, может, кому-то не понравится. ЗМС - крутое звание, его надо заслужить. Нет ничего плохого в том, что страна решила таким образом отметить их игру на ЧМ", - цитирует Яшина "RT на русском".
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