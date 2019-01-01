Новости партнеров

"Спартак" поздравил Самюэля Жиго с рождением сына

"Спартак" поздравил защитника команды Самюэля Жиго с рождением сына.

- В семье нашего защитника прибавление! Самюэль Жиго, поздравляем тебя с рождением наследника!, - говорится в сообщении на официальной странице клуба в Инстаграме.
Теги: Спартак Жиго
Сегодня, 21:50
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.