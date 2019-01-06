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Александр Филимонов: Каррера разрушил единый коллектив в "Спартаке"

Бывший вратарь "Спартака" Александр Филимонов отметил негативное влияние на атмосферу в команде бывшего главного тренера Массимо Карреры.

"Когда был единый коллектив, "Спартак" нравился. И это сразу бросалось в глаза. Не показывая суперфутбол, команда выигрывала на эмоциях и на волевых качествах. Даже при равной игре были победы, никого «Спартак» к себе не подпускал. Было видно, что все хорошо в коллективе, все дружно. Потом это, к сожалению, все разрушилось. И я думаю, сам Каррера это разрушил", - цитирует Филимонова "Спорт-Экспресс".
Теги: Филимонов Каррера Спартак
Сегодня, 22:21
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#5  Blessing  Спб (Сегодня, 23:37)
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Болеет за:
«Зенит»
каррера сам всё разрушил

Чего там было разрушать то, удод, там до него все было разрушено, годами, десятилетиями... Ну, разве что разрушил их благостные мечты сыграть с Ливерпулем на равных..., ну, может быть.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#4  Лечащий Врач  Москва (Сегодня, 23:07)
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Болеет за:
«Спартак»
Голая Жопа может не беспокоиться за Спартак.
А вот его зеня посыпалась.И его пучит


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017 [жалоба]
#3  Sammer  DDR (Сегодня, 22:46)
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— Ваша история со «Спартаком» завершилась, кажется, письмом из клуба — тот желал расторгнуть контракт в одностороннем порядке?

— Да. Я вернулся из «Тоттенхэма», в июне там закончился сезон. В России еще продолжался. Моему агенту Карпиным было сказано: «Не нужно Плетикосе сюда приезжать на тур-два. Все равно не заявлен. Пусть едет отдыхать, вместе со всей командой возвращается после отпуска». Я даже дату запомнил — все это случилось 1 июля. А потом приходит это письмо!

— Что было дальше?

— После позвонил человек из клуба, которого все знают, и сообщил моему агенту еще новость: «Твой клиент будет 6 часов в день бегать по кругу».

— Вы про Асхабадзе?

— Ха! Не буду говорить кто.

— Как думаете, Федун обо всем этом знал?

— Я всегда говорил — Федуну надо было больше смотреть, что происходит внутри команды. Больше жить с командой. Приезжать и смотреть, что там творится. А не просто отдать ее каким-то людям: «Вот, делайте…» Это же его деньги, в конце концов! Его имя страдает! Я мог бы многое рассказать — но не хочу, чтоб люди думали: Стипе обливает грязью «Спартак». Мне обидно, что такие вещи происходили. А все вокруг искали ответ — почему «Спартак» ничего не может добиться? Да вот поэтому! Результат придет, только если все объединены целью. У «Спартака» было все — кроме порядка внутри.


Плетикоса об уходе из свинтака.
Регистрация: 28.12.2018 [жалоба]
#2  pasha  Ленинград (Сегодня, 22:33)
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Болеет за:
«Зенит»
Врёшь Филя! Это было задолго до Карреры...Он уже прибыл к трупу..Оживил слегка....Но зомби -это ненадолго...Почти тут же и снова померли Теперь снова реанимировать пытаются, да куда там...


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Я вернулся в город, где с тобой мы жили, до того как пошла эта делюга(с)
Регистрация: 22.11.2008 [жалоба]
#1  Спартак-навсегда  Орёл (Сегодня, 22:30)
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Болеет за:
«Спартак»
Я тоже пришёл к этому выводу, да вот сообразительных у нас немного...


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Наши танки будут летать!
Победа будет за нами!!!
Регистрация: 6.03.2007 [жалоба]
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