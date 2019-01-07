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Николай Наумов: из Милевского и Алиева получилась бы связка Кокорин - Мамаев

Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов рассказал, как в московскую команду едва не перешел украинский форвард Артем Милевский.

По его словам, трансфер не состоялся из-за сомнений главного тренера Юрия Семина.

"Когда мы вели переговоры с киевским "Динамо" по Алиеву, речь шла и о переходе Артема Милевского. Палыч сомневался и мы пришли к выводу, что вместе этих ребят не стоит везти в Москву. Получилась бы связка Кокорин - Мамаев. Зато Саша Алиев отличный сезон у нас провел. И в семье у него все было прекрасно. Саня вообще работящий парень, очень любит футбол. Но! Все эти качества он проявлял только в командах у Семина", - цитирует Наумова "Спорт уик-энд".
Теги: Милевский Алиев Кокорин Мамаев Локомотив Наумов
Сегодня, 20:26
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