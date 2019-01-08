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Маурисио Перейра: я решил не продлевать контракт с "Краснодаром" из-за семейных обстоятельств

Полузащитник "Краснодара" Маурисио Перейра рассказал почему решил покинуть команду по окончании сезона.

"Мы с моей семьей решили, что с "Краснодаром" контракт продлен не будет. Я доиграю полгода в России и все.

У меня есть сын, которому скоро пора будет идти в школу. Ему сложно говорить по-русски. Мы хотим поменять обстановку и найти место, где он сможет говорить на испанском.

Я в России уже шесть лет. Мне повезло играть за отличный клуб. Когда я только пришел в команду, никто не знал, чего от нее ожидать. Мне довелось найти развивающийся проект и поучаствовать в нем", — цитирует Перейру El Pais.
Теги: Краснодар Перейра
Сегодня, 12:50
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#1  СуперШтангист   (Сегодня, 14:49)
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Болеет за:
«Терек»
Помню, кто-то недавно пищал, что Галицкий суперкрутой торгаш.

А почему же тогда Перейру не продал?
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
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