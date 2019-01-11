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Валерий Масалитин: "Спартак" способен бороться за чемпионство

Экс-нападающий "Спартака" Валерий Масалитин оценил шансы команды побороться за чемпионство в нынешнем сезоне.

"Вот Кононов получил определённый карт-бланш. Начал разбираться, состав чистить, ещё что-то. Он убирает тех, кто не играл бы дальше в основе. Я думаю, и руководство "Спартака" только за — чтобы очистить платёжную ведомость. Кононов строит команду под себя, это нормальный процесс.

Футбольная жизнь такова, что кто-то в клуб приходит, кто-то уходит, у кого-то получается, у кого-то не получается. Если Кононов добьётся весной положительного результата, то об уходе некоторых игроков потом никто не вспомнит.

Красно-белые тоже способны включиться в гонку за чемпионство. По крайней мере, нельзя исключать такого варианта. Я думаю, вторая часть чемпионата получится более насыщенной в плане интриги", — цитирует Масалитина "Спорт уик-энд".
Теги: Масалитин Спартак
Сегодня, 12:56
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(1)
#4  Blessing  Спб (Сегодня, 14:09)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Масалитин тут прав, из уважения к великой команде, или из жалости к ней, всегда надо так говорить, чтобы не обидеть чувственную душу поросят.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#3  Кир Мяс   (Сегодня, 14:07)
  • -1
  •  (1)

из первый пятерки любая команда может стать чемпионом
Регистрация: 20.04.2016 [жалоба]
#2  Denx   (Сегодня, 14:06)
  • -1
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хахахаха
Регистрация: 2.11.2017 [жалоба]
#1  ljubljana  Over here (Сегодня, 13:14)
  • +1
  •  (1)

нап спартака?это сколько...7 матчей?
Регистрация: 1.02.2016 [жалоба]
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