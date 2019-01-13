Полузащитник ЦСКА Сигурдссон в списке 20 самых перспективных футболистов Европы

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Лига Чемпионов УЕФА. Групповая стадия
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Боруссия 6 2 0 0 4 0 +4 13
2 Атлетико 6 2 0 0 5 2 +3 13
3 Брюгге 6 0 0 2 1 4 -3 6
4 Монако 6 0 0 2 1 5 -4 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Барселона 6 2 0 0 8 2 +6 14
2 Тоттенхэм 6 0 0 2 3 6 -3 8
3 Интер 6 2 0 0 4 2 +2 8
4 ПСВ 6 0 0 2 1 6 -5 2
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ПСЖ 6 1 0 1 8 4 +4 11
2 Ливерпуль 6 1 0 1 3 3 0 9
3 Наполи 6 1 1 0 1 0 +1 9
4 Црвена Звезда 6 0 1 1 1 6 -5 4
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Порту 6 1 1 0 2 1 +1 16
2 Шальке 04 6 1 1 0 2 1 1 11
3 Галатасарай 6 1 0 1 3 1 +2 4
4 Локомотив 6 0 0 2 0 4 -4 3
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Бавария 6 1 1 0 3 1 +2 14
2 Аякс 6 1 1 0 4 1 +3 12
3 Бенфика 6 1 0 1 3 4 -1 7
4 АЕК 6 0 0 2 2 6 -4 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Манчестер Сити 6 1 0 1 3 3 0 13
2 Лион 6 1 1 0 4 3 +1 8
3 Шахтёр 6 0 2 0 4 4 0 6
4 Хоффенхайм 6 0 0 1 3 4 -1 3
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Реал 6 1 0 1 3 1 +2 12
2 Рома 6 1 0 1 5 3 +2 9
3 Виктория 6 0 1 1 2 7 -5 7
4 ЦСКА 6 1 1 0 3 2 +1 7
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ювентус 6 2 0 0 5 0 +5 12
2 Манчестер Юнайтед 6 1 1 0 3 0 +3 10
3 Валенсия 6 0 1 1 0 2 -2 8
4 Янг Бойз 6 0 0 2 0 6 -6 4

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Полузащитник ЦСКА Сигурдссон в списке 20 самых перспективных футболистов Европы

Голландское издание Voetbal International составило список из 20 самых перспективных молодых футболистов, которые играют в Европе. В список вошли игроки до 19-ти лет.

Полузащитник ЦСКА Сигурдссон в списке 20 самых перспективных футболистов Европы

Полузащитник ЦСКА и сборной Исландии Арнор Сигурдссон расположился на 18-ом месте.

"Исландский поэт в России. Арнор Сигурдссон был великолепен в Лиге Чемпионов. Поразив цель и сделав результативную передачу, он сыграл ключевую роль в гостевой победе ЦСКА над "Реалом", - говорится в комментарии.

Фото: Giuseppe Maffia/NurPhoto via Getty Images
Теги: ЦСКА Реал Сигурдссон
Сегодня, 09:46
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#6  Мотл  сымайки (Сегодня, 11:47)
  • +1
  •  (1)
online

Цитата: Волжанин
только тушинский хлев не смог обыграть дублеров Вялогореала.


Сейчас придурок тебе про "200 милллионов долгов" напишет))) и 5 "минусиков" поставит с других своих аккаунтов. ))) У идиотика на большее фантазии не хватает.


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проста жыт
Регистрация: 11.01.2019 [жалоба]
#5  Волжанин   (Сегодня, 11:24)
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: golden Axe
Они так же обыграли немотивированную Рому.


...и только тушинский хлев не смог обыграть дублеров Вялогореала.
Регистрация: 6.05.2015 [жалоба]
#4  Мотл  сымайки (Сегодня, 10:54)
  • +4
  •  (6)
online

Опять загорелись тарасовские дымоходы)))))


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проста жыт
Регистрация: 11.01.2019 [жалоба]
#3  МАРТ  тюмень (Сегодня, 10:26)
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Lols
Бред. Где ломовицкие с рассказовыми? Где педроша? Неадекватный рейтинг

в "лондон" ты перепутал первую букву... smirk
Регистрация: 6.09.2013 [жалоба]
#2  golden Axe   (Сегодня, 10:11)
  • -3
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
А сколько в рейтинге футболистов Виктории?Они так же обыграли немотивированную Рому.
Регистрация: 1.02.2017 [жалоба]
#1  Lols  Лондон (Сегодня, 09:50)
  • -1
  •  (11)
Болеет за:
«Ньюкасл»
Бред. Где ломовицкие с рассказовыми? Где педроша? Неадекватный рейтинг
Регистрация: 11.03.2018 [жалоба]
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