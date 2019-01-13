Алан Касаев: переход в "Сочи"? Осталось подписать бумаги

Полузащитник "Локомотива" Алан Касаев подтвердил, что близок к переходу в "Сочи".– Спасибо, все хорошо.– Ну, мы поговорили, осталось подписать бумаги. Проходил медосмотр с "Локомотивом", но на сбор с командой не поеду.– Тяжело говорить – я там не был. Еще ничего не подписано, все может сорваться.