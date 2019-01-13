Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
21:08
Андрей Ещенко - о травме: "кресты" – крики, ор, колено вылетает. А я спокойно играл, какой-то нестерпимой боли не было
Андрей Ещенко - о травме: "кресты" – крики, ор, колено вылетает. А я спокойно играл, какой-то нестерпимой боли не было
20:17
Антон Зиньковский: переход в "Крылья Советов" немного волнителен, потому что это – премьер-лига
Антон Зиньковский: переход в "Крылья Советов" немного волнителен, потому что это – премьер-лига
17:04
Андрей Ещенко: чемпионство завоевали все: и Каррера, и болельщики, и футболисты. Но фанаты превозносят одного тренера (12)
Андрей Ещенко: чемпионство завоевали все: и Каррера, и болельщики, и футболисты. Но фанаты превозносят одного тренера (12)
16:02
Артем Тимофеев: важно, что еще двое спартаковцев перейдут в "Крылья", это поможет быстрее адаптироваться в коллективе
Артем Тимофеев: важно, что еще двое спартаковцев перейдут в "Крылья", это поможет быстрее адаптироваться в коллективе
15:40
Де Хеа подарил Селихову футболку (3)
Де Хеа подарил Селихову футболку (3)
14:43
"Крылья" арендовали Тимофеева (1)
"Крылья" арендовали Тимофеева (1)
10:15
Зобнин тренируется без ограничений (6)
Зобнин тренируется без ограничений (6)
Алан Касаев: переход в "Сочи"? Осталось подписать бумаги
Полузащитник "Локомотива" Алан Касаев подтвердил, что близок к переходу в "Сочи".
– Как прошло медобследование? Как самочувствие?
– Спасибо, все хорошо.
– Ни для кого не секрет, что вы переходите в аренду в " Сочи"...
– Ну, мы поговорили, осталось подписать бумаги. Проходил медосмотр с "Локомотивом", но на сбор с командой не поеду.
– Какие ожидания от " Сочи"? Команда близка к выходу в премьер-лигу...
– Тяжело говорить – я там не был. Еще ничего не подписано, все может сорваться.
"Спорт-Экспресс"
– Как прошло медобследование? Как самочувствие?
– Спасибо, все хорошо.
– Ни для кого не секрет, что вы переходите в аренду в " Сочи"...
– Ну, мы поговорили, осталось подписать бумаги. Проходил медосмотр с "Локомотивом", но на сбор с командой не поеду.
– Какие ожидания от " Сочи"? Команда близка к выходу в премьер-лигу...
– Тяжело говорить – я там не был. Еще ничего не подписано, все может сорваться.
"Спорт-Экспресс"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.