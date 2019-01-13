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Алан Касаев: переход в "Сочи"? Осталось подписать бумаги

Полузащитник "Локомотива" Алан Касаев подтвердил, что близок к переходу в "Сочи".

– Как прошло медобследование? Как самочувствие?

– Спасибо, все хорошо.

– Ни для кого не секрет, что вы переходите в аренду в " Сочи"...

– Ну, мы поговорили, осталось подписать бумаги. Проходил медосмотр с "Локомотивом", но на сбор с командой не поеду.

– Какие ожидания от " Сочи"? Команда близка к выходу в премьер-лигу...

– Тяжело говорить – я там не был. Еще ничего не подписано, все может сорваться.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Касаев Локомотив Сочи
Сегодня, 19:12
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#1  9 яйцо Гвинера  Там (Сегодня, 19:29)
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Болеет за:
ЦСКА
давай к нам
Регистрация: 13.01.2019 [жалоба]
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