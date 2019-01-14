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Источник: "Спартак" не будет продлевать контракт с Денисом Давыдовым

По данным Sport24, "Спартак" не станет продлевать контракт с нападающим Денисом Давыдовым.

Текущее соглашение закончится летом 2019 года.

Последние полгода воспитанник "Спартака" провел на правах аренды в юрмальском "Спартаке", где принял участие в 12 матчах и отметился двумя голами.
Теги: Спартак Давыдов
Сегодня, 13:55
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5
(1)
#5  Stark   (Сегодня, 15:04)
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online
Болеет за:
ЦСКА
Это который "новый Месси" по версии Федуна?
Регистрация: 14.01.2019 [жалоба]
#4  VIOLATOR  Новосибирск (Сегодня, 14:50)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ну неужели?
Регистрация: 16.05.2015 [жалоба]
#3  Lols  Лондон (Сегодня, 14:38)
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  •  (1)
Болеет за:
«Ньюкасл»
Насрать на говно клуп
Регистрация: 11.03.2018 [жалоба]
#2  safonas   (Сегодня, 14:36)
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online

ну если уж в Юрмале такой результат, то действительно, это все


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
#1  nedva  Russia (Сегодня, 14:36)
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Нападающий... 2 гола... в Юрмале...
Всегда говорил, что этот "Месси" - мыльный пузырь. Удел его- КФК.
Регистрация: 23.11.2009 [жалоба]
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