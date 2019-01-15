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Николай Рассказов: теперь "Спартак" будет очень много атаковать через фланги

Защитник "Спартака" Николай Рассказов отметил изменения в игре при новом главном тренере Олеге Кононове.

"Мы больше работаем с мячом. Но все это происходит вместе с бегом. Есть и нагрузка, и контакт с мячом. Все отлично.

Требования к защитникам немного поменялись: меня просят больше атаковать и выдвигаться вперед. В современном футболе крайние защитники много двигаются вдоль бровки. "Спартак" будет больше атаковать, во многом через фланги", - цитирует игрока пресс-служба клуба.
Теги: Спартак Рассказов
Сегодня, 12:55
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#6  Blessing  Спб (Сегодня, 14:44)
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Болеет за:
«Зенит»
Странно, правильные свиньи должны атаковать боевым построением свинья, тупо через центр, а не через фланги, ....какие-то недоделанные свиньи. confused


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#5  utekay  Россия (Сегодня, 13:44)
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
всё пропало scream фланговые свиньи - всем песда


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#4  valerman40  я уже у тебя за спиной (Сегодня, 13:42)
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
То стеночки и забегания, теперь больше фланговых атак. Вы уж там с новым тренером определитесь как станете играть.
Регистрация: 2.08.2010 [жалоба]
#3  coban  сегодня (Сегодня, 13:28)
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Не пали контору..


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No one likes us, no one likes us. No one likes us, we don't care! ...
Регистрация: 18.07.2009 [жалоба]
#2  safonas   (Сегодня, 13:18)
  • +4
  •  (6)

Цитата: СуперШтангист
Рассказов - новый тренер Спартака, вместо кислого Пиджака? flushed

ну если читать не умеешь, то да


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
#1  СуперШтангист   (Сегодня, 13:06)
  • -9
  •  (11)
Болеет за:
«Терек»
Рассказов - новый тренер Спартака, вместо кислого Пиджака? flushed
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
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