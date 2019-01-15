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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Николай Рассказов: теперь "Спартак" будет очень много атаковать через фланги
Защитник "Спартака" Николай Рассказов отметил изменения в игре при новом главном тренере Олеге Кононове.
"Мы больше работаем с мячом. Но все это происходит вместе с бегом. Есть и нагрузка, и контакт с мячом. Все отлично.
Требования к защитникам немного поменялись: меня просят больше атаковать и выдвигаться вперед. В современном футболе крайние защитники много двигаются вдоль бровки. "Спартак" будет больше атаковать, во многом через фланги", - цитирует игрока пресс-служба клуба.
"Мы больше работаем с мячом. Но все это происходит вместе с бегом. Есть и нагрузка, и контакт с мячом. Все отлично.
Требования к защитникам немного поменялись: меня просят больше атаковать и выдвигаться вперед. В современном футболе крайние защитники много двигаются вдоль бровки. "Спартак" будет больше атаковать, во многом через фланги", - цитирует игрока пресс-служба клуба.
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