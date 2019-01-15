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Геннадий Орлов: Лодыгин продолжит карьеру в Англии

Известный комментатор Геннадий Орлов сообщил, что вратарь "Зенита" продолжит карьеру в Англии.

"По моим данным, Юрий Лодыгин решил попробовать свои силы в Англии. Правда, это чемпионшип. Пока об этом еще не сообщают. Пожелаем Юрию успехов.

Летом у него заканчивается контракт с "Зенитом, и его вряд ли бы продлили, потому что ему трудно бороться за то, чтобы быть первым вратарем. В "Зените" есть вратарь сборной Лунев, он моложе. Есть и Михаил Кержаков. Поэтому Лодыгин не летит с "Зенитом" на сбор в Катаре", – сказал Орлов в эфире "Радио Зенит".

Ранее телеграм-канал "Ненобель" сообщил, что у Лодыгина есть предложение от "Ноттингем Форест".
Теги: Зенит Лодыгин Орлов Ноттингем Форест
Сегодня, 13:13
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(2)
#5  Blessing  Спб (Сегодня, 14:45)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Удачи Юре.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#4  Городовой  Россия (Сегодня, 13:51)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Чемпионшип?Начало пердивов)С его истеричными выходами мимо мяча и разнообразными бабочками и привозами он там не задержится.Любитель пускать в ближний и очко.Вратарь без школы и базовых знаний может на фарте провести пару сезонов хорошо,но развиваться нет.Скатертью дорога.Думаю матч с Динамо Минск с тремя голами в ближний угол хорошая точка его карьеры в клубе.А так можно целую подборку создать с феерическими играми Лодыркина-тут и голевые сопернику,и выносы в ноги нападающим чужим,и выходы из ворот с закидыванием мяча за шиворот,и дальние удары при которых Лодыгин прыгал в другой угол,и любимые голы в ближний угол,одним словом разносторонний привозун.Искренние соболезнования тем кто его подпишет,будут лигой ниже играть))))


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Наше имя всегда - Зенит!Этот выбор простой и точный.Для тебя - это только жизнь.Для меня - это много больше!
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
#3  valerman40  я уже у тебя за спиной (Сегодня, 13:44)
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Прямо в Англию? Ты не путаешь Гена? По моему на Кипр или Грецию.
Регистрация: 2.08.2010 [жалоба]
#2  Matador1989  Уфа (Сегодня, 13:34)
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Ноттингем? Там Пантилимон вратарь сборной Румынии за 2 метра ростом, если и туда то опять на лавку.
Регистрация: 20.08.2011 [жалоба]
#1  safonas   (Сегодня, 13:16)
  • +5
  •  (9)

как быстро зажегся и быстро сгорел Юрок


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
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