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Анзор Кавазашвили: вратарь, который не играет в основном составе, со временем станет вратаришкой

Экс-голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили считает, что российские вратари должны пробовать свои силы в других чемпионатах.

@Вратарь, который не играет в основном составе, — это не вратарь. Со временем он станет вратаришкой. Любой голкипер должен стремиться играть в основном составе. Не получается в своём клубе, значит, надо переходить в другой, даже если это другая лига или страна. История знает много случаев, когда талантливые вратари проводили всю карьеру на скамейке. Необходимо получать практику, даже в командах уровнем ниже.

Лодыгин может продолжить карьеру в Чемпионшипе? В Англии он будет отдыхать. Чтобы играть в основном составе в Англии, нужно быть одарённым футболистом. Лодыгину стоило попробовать себя в Китае, там проще получить практику. К тому же платят больше", - приводит слова Кавазашвили "Чемпионат"
Теги: Кавазашвили Лодыгин
Сегодня, 15:49
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