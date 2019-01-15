Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
17:05
Анатолий Мещеряков: задолженность Тарасова по алиментам? Не занимаюсь личными делами футболистов
Анатолий Мещеряков: задолженность Тарасова по алиментам? Не занимаюсь личными делами футболистов
16:03
Карпин и Бердыев не знают отдыха, "Зенит" начинает позже всех, у "Анжи" нет денег на Турцию. Все клубы РПЛ вышли из отпуска
Карпин и Бердыев не знают отдыха, "Зенит" начинает позже всех, у "Анжи" нет денег на Турцию. Все клубы РПЛ вышли из отпуска
15:49
Анзор Кавазашвили: вратарь, который не играет в основном составе, со временем станет вратаришкой
Анзор Кавазашвили: вратарь, который не играет в основном составе, со временем станет вратаришкой
15:19
Антонио Кассано: я использовал только 50 процентов своего потенциала, а так мог бы играть на уровне Месси (2)
Антонио Кассано: я использовал только 50 процентов своего потенциала, а так мог бы играть на уровне Месси (2)
15:13
Орлов: Паредес - это всего 50% Витселя или 20% Халка, давайте не будем опускать планку "Зенита" (17)
Орлов: Паредес - это всего 50% Витселя или 20% Халка, давайте не будем опускать планку "Зенита" (17)
14:51
"Анжи" вышел из отпуска
"Анжи" вышел из отпуска
12:47
Егор Сорокин - об уходе из "Рубина": конкретных предложений от других клубов мне не поступало (1)
Егор Сорокин - об уходе из "Рубина": конкретных предложений от других клубов мне не поступало (1)
12:37
Никита Чернов, отметивший сегодня день рождения, рассказал, как его поздравил Виктор Гончаренко (1)
Никита Чернов, отметивший сегодня день рождения, рассказал, как его поздравил Виктор Гончаренко (1)
11:26
Ибрагимович: Криштиану всегда твердит о вызовах, но переход в "Ювентус" - это никакой не вызов (6)
Ибрагимович: Криштиану всегда твердит о вызовах, но переход в "Ювентус" - это никакой не вызов (6)
11:19
Лодыгин не полетел с "Зенитом" на первый сбор, Иванович и Краневиттер присоединятся к команде позднее (2)
Лодыгин не полетел с "Зенитом" на первый сбор, Иванович и Краневиттер присоединятся к команде позднее (2)
10:17
Якуб Блащиковски будет бесплатно играть за "Вислу", а также одолжит клубу 300 тыс евро на решение финансовых проблем (2)
Якуб Блащиковски будет бесплатно играть за "Вислу", а также одолжит клубу 300 тыс евро на решение финансовых проблем (2)
Вчера, 23:35
Эдинсон Кавани не уйдет из "ПСЖ" до 2020 года
Эдинсон Кавани не уйдет из "ПСЖ" до 2020 года
Вчера, 23:01
Андреа Белотти может перейти в "Рому"
Андреа Белотти может перейти в "Рому"
Вчера, 22:41
Президент Ла Лиги: уход Роналду не сказался на нашем бренде. Месси будет лучшим в истории
Президент Ла Лиги: уход Роналду не сказался на нашем бренде. Месси будет лучшим в истории
Вчера, 22:16
"Зенит" хочет получить за Паредеса 40 млн евро (14)
"Зенит" хочет получить за Паредеса 40 млн евро (14)
Вчера, 21:43
"Ювентус" не согласился отдать Игуаина "Челси"
"Ювентус" не согласился отдать Игуаина "Челси"
Вчера, 21:29
Йоан Кабай покинул "Аль-Наср"
Йоан Кабай покинул "Аль-Наср"
Анзор Кавазашвили: вратарь, который не играет в основном составе, со временем станет вратаришкой
Экс-голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили считает, что российские вратари должны пробовать свои силы в других чемпионатах.
@Вратарь, который не играет в основном составе, — это не вратарь. Со временем он станет вратаришкой. Любой голкипер должен стремиться играть в основном составе. Не получается в своём клубе, значит, надо переходить в другой, даже если это другая лига или страна. История знает много случаев, когда талантливые вратари проводили всю карьеру на скамейке. Необходимо получать практику, даже в командах уровнем ниже.
Лодыгин может продолжить карьеру в Чемпионшипе? В Англии он будет отдыхать. Чтобы играть в основном составе в Англии, нужно быть одарённым футболистом. Лодыгину стоило попробовать себя в Китае, там проще получить практику. К тому же платят больше", - приводит слова Кавазашвили "Чемпионат"
@Вратарь, который не играет в основном составе, — это не вратарь. Со временем он станет вратаришкой. Любой голкипер должен стремиться играть в основном составе. Не получается в своём клубе, значит, надо переходить в другой, даже если это другая лига или страна. История знает много случаев, когда талантливые вратари проводили всю карьеру на скамейке. Необходимо получать практику, даже в командах уровнем ниже.
Лодыгин может продолжить карьеру в Чемпионшипе? В Англии он будет отдыхать. Чтобы играть в основном составе в Англии, нужно быть одарённым футболистом. Лодыгину стоило попробовать себя в Китае, там проще получить практику. К тому же платят больше", - приводит слова Кавазашвили "Чемпионат"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.