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Войцех Ковалевски: Лодыгину стоит уходить лишь в клуб, который борется за выход в АПЛ

Бывший вратарь "Спартака" Войцех Ковалевски прокомментировал слухи, согласно которым Юрий Лодыгин может уйти из "Зенита" в команду Чемпионшипа.

"Перед началом чемпионата тренер ставит перед каждым игроком задачу и определяет его роль. Если футболист соглашается с отведённой ему ролью, то у него появляется цель: доказывать, что он лучше. Если же игрок не знает, на что может рассчитывать в течение сезона, то решение сменить команду, чтобы получать игровую практику, выглядит гораздо интереснее. Это благоприятно скажется на развитии футболиста. Я не знаю ни одного вратаря, который не хотел бы получать игровую практику. Иногда обстоятельства складываются так, что приходится искать новую команду. Но стоит рассматривать предложения от клуба уровнем ниже лишь в зависимости от того, какие задачи он ставит.

Что касается слухов, отправляющих Лодыгина в Чемпионшип, в его случае есть смысл менять "Зенит" на команду оттуда, только если эта команда борется за выход в Премьер-лигу. Если это аутсайдер, для Юрия это будет регрессом. Лодыгин – качественный вратарь, ему есть, что доказывать в "Зените". Да и питерский клуб не сравнится с командами Чемпионшипа. Насколько я знаю, в "Спартаке" сейчас тоже три вратаря, каждый из которых претендует на место в старте. Все трое хорошо защищали ворота "Спартака", когда это требовалось. Их конкуренция идёт на пользу команде, тем более у них очень хорошие отношения между собой, ведь они с уважением относятся друг к другу и к решениям главного тренера", - цитирует Ковалевски "Чемпионат.сом".
Теги: Ковалевски Лодыгин
Вчера, 22:14
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