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Избирком РФС зарегистрировал только одного кандидата на пост президента организации - Александра Дюкова

Председатель совета директоров "Зенита" Александр Дюков стал единственным кандидатом на должность президента Российского футбольного союза (РФС), зарегистрированным избирательным комитетом организации.

Он был выдвинут 63 организациями — членами РФС, сообщает пресс-служба организации.

Ранее о намерении участвовать в выборах заявлял бывший министр спорта Ульяновской области, вице-президент ульяновского футбольного клуба "Волга" Сергей Кузьмин, но его кандидатура не была зарегистрирована.

Выборы нового президента РФС состоятся 22 февраля.
Теги: Дюков
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