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Владимир Рыков в течение недели должен вернуться в общую группу "Динамо"

Главный врач "Динамо" Александр Ярдошвили рассказал о ходе восстановления защитника команды Владимира Рыкова, травмировавшего мениск в конце ноября.

"Здесь двоякая ситуация. С одной стороны, диагноз был поставлен сразу после игры с "Рубином", где он получил травму в начале матча. Диагноз довольно распространенный среди футболистов - повреждение заднего рога внутреннего мениска. Операция была в итальянской клинике Villa Stuart, без осложнений, а само восстановление прошло очень гладко. Однако хирург сделал несколько манипуляций в области чистки хряща.

На сегодняшний день по резекции мениска никаких проблем нет, а вот что касается хряща… Там есть небольшая проблема, которую мы решаем, но именно она не даёт Рыкову в полном объёме выходить и тренироваться со всеми. Поэтому пока он готовится по индивидуальной программе. Надеемся, что в ближайшую неделю он вернётся к работе наравне со всеми", - цитирует Ярдошвили клубная пресс-служба.
Теги: Рыков Динамо
Сегодня, 15:17
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