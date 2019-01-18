СМИ: московские клубы интересуются 20-летним форвардом "Андерлехта"

Нападающий "Андерлехта" Мохаммед Дауда может покинуть команду в это трансферное окно.Как сообщает Anderlecht Online, один из московских клубов интересуется 20-летнем ганцем. Нынешний контракт игрока рассчитан до лета 2021 года.Кроме того, на Дауда претендует "Витесс", который возглавляет российский тренер Леонид Слуцкий.