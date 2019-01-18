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СМИ: московские клубы интересуются 20-летним форвардом "Андерлехта"

Нападающий "Андерлехта" Мохаммед Дауда может покинуть команду в это трансферное окно.

Как сообщает Anderlecht Online, один из московских клубов интересуется 20-летнем ганцем. Нынешний контракт игрока рассчитан до лета 2021 года.

Кроме того, на Дауда претендует "Витесс", который возглавляет российский тренер Леонид Слуцкий.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Андерлехт Трансферы
Сегодня, 07:31
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