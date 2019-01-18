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Орлов: Кокорина весной мы не увидим на футбольном поле. "Зенит" намерен его дожидаться. Но…

Телекомментатор Геннадий Орлов отметил, что "Зениту" требуется точечное усиление состава.

"Нужен состоявшийся мастер, который даст результат здесь и сейчас. И Семаку нужны четыре таких футболиста на разные позиции. Необходимо еще и нападающего приобрести.

Ведь ясно, что Кокорина весной мы не увидим на футбольном поле. "Зенит" намерен его дожидаться и отнесется к нему по-человечески. Но…", - цитирует Орлова "СЭ".
Теги: Орлов Кокорин Зенит
Сегодня, 09:42
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#3  Роман Евсеенко   (Сегодня, 09:55)
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online

Восстановление,реабилитация займёт не месяц и не два
Регистрация: 30.11.2018 [жалоба]
#2  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 09:54)
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Болеет за:
«Спартак»
Напрасно бакланы ждут Коку в гнезде-
им скажут, они зарыдают.
А стула обломки плывут по Неве,
Следы их в дали пропадают..


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
#1  Ville  СПб (Сегодня, 09:49)
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но что? neutral_face

Ну дед...


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купил себе ковер!
Регистрация: 26.01.2008 [жалоба]
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