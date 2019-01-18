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Валерий Карпин: Еременко на 99,9% не сыграет со "Спартаком" - он только только к нам присоединился

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин прокомментировал переход в команду Романа Ерёменко.

"Переходом удовлетворен. Очень хороший футболист, высокого класса.

Роман на 99,9% не сыграет со "Спартаком". Потому что игра уже через два дня, Роман только-только к нам присоединился.

Мы рассчитываем, что Роман нас усилит, поможет команде", — цитирует Карпин "СЭ".
Теги: Карпин Ростов Спартак Еременко
Сегодня, 15:00
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3
(1)
#3  Misha Hetfild  сто первый километр (Сегодня, 16:00)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: Blessing
Валерий Георгиевич прекрасно понимает, что после свиней, человеку надо какое-то время придти в себя.

laughing
Регистрация: 24.09.2018 [жалоба]
#2  safonas   (Сегодня, 15:47)
  • -1
  •  (3)

Цитата: Blessing
Валерий Георгиевич прекрасно понимает, что после свиней, человеку надо какое-то время придти в себя.

после вас уже ничего не поможет


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
#1  Blessing  Спб (Сегодня, 15:10)
  • -5
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
Валерий Георгиевич прекрасно понимает, что после свиней, человеку надо какое-то время, чтобы придти в себя.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
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