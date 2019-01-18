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Шандор Варга: Акунья выразил желание перейти в "Зенит"

Известный агент Шандор Варга подтвердил, что "Зенит" в зимнее трансферное окно может приобрести защитника лиссабонского "Спортинга" Маркоса Акунью.

"Акунья действительно может перейти в "Зенит". Я разговаривал с самим игроком. Он выразил желание перейти в питерский клуб. Посмотрим, как всё получится в ближайшие дни", - цитирует Варгу "Чемпионат.сом".
Теги: Зенит Варга Акунья
Сегодня, 18:01
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