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Жена Глушакова обвинила любовницу футболиста в публикации видео из бани

Супруга полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова Дарья заявила, что скандальное видео из бани опубликовала любовница футболиста Кристина. Ролик содержит кадры ссоры Дарьи и хавбека.

"Когда все произошло, мы с Денисом были в небольшой ссоре - обычная семейная ссора, как у всех. И тут мне позвонила подруга и говорит: они в бане! Я поехала туда, приезжаю, смотрю, а там ее "Порше Кайен" стоит. Эту девушку, Кристину, я знала уже и до этого, ловила его с ней. Но он тогда так хорошо выкрутился, что она его подвезла, что он был пьяный - в общем, мутная история, но я проверила.

Думаю, что это видео она и выложила. Сейчас вся страна это обсуждает и очень обидно, когда обвиняют меня. Я ничего не выставляла. Думаю, Кристине это было выгодно, потому что она уже с ним жила и хотела, чтоб у нас не было никакого шанса на примирение. До того, как видео попало в сеть, мы с ним виделись, мирились. Я готова была на это пойти, потому что у нас двое детей.

С Кристиной я не общалась - она сразу же поудалялась из соцсетей. У нее сейчас все хорошо, живет с ним, на Мальдивы вот ездила с ним, отдыхала. Живут в доме, который я купила два года назад, сама строила", - цитирует Глушакову "МК".
Теги: Глушаков Спартак
Вчера, 23:50
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#5  Женёка  Дзержинск (Сегодня, 00:18)
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Болеет за:
«Спартак»
Думаю, что это видео она и выложила.

Так это ты же снимала!!! Как она могла выложить в сеть видео с ТВОЕГО телефона?!?
Регистрация: 6.05.2009 [жалоба]
#4  zenitchik123   (Сегодня, 00:17)
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online
Болеет за:
«Зенит»
где видео? confused
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
#3  MAG554  UdSSR (Сегодня, 00:11)
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online
Болеет за:
«Спартак»
который я купила два года назад, сама строила

вот так живут в России медсестры. А то кругом нищие, объедки в пятерочках подбирают.
Регистрация: 21.12.2010 [жалоба]
#2  acetophenon  Пискарёвка (Сегодня, 00:04)
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Болеет за:
«Зенит»
я купила два года назад, сама строила...
stuck_out_tongue_winking_eye
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
#1  Fen   (Сегодня, 00:04)
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Болеет за:
ЦСКА
Сама купила, сама строила... а альфонс Дениска отжал себе - так что ли получается?)


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Регистрация: 14.08.2015 [жалоба]
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