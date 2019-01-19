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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Источник: долги перед игроками "Томи" закроют на следующей неделе
Задолженности перед футболистами, тренерским штабом и персоналом "Томи" будут погашены на следующей неделе, сообщает Матч ТВ.
Долги по зарплате за 2018 год, а также по премиальным за сезон-2017/18 выплатят не позднее среды.
В настоящее время сибирский клуб тренируется в Томске в усеченном составе: 8 игроков основного состава приостановили трудовую деятельность до погашения долгов. Кроме того, Александр Клещенко, Дмитрий Тихий, Петр Тен и Семен Фомин уже перешли в другие клубы.
После 24 туров "Томь" занимает в таблице Олимп-ФНЛ второе место.
Долги по зарплате за 2018 год, а также по премиальным за сезон-2017/18 выплатят не позднее среды.
В настоящее время сибирский клуб тренируется в Томске в усеченном составе: 8 игроков основного состава приостановили трудовую деятельность до погашения долгов. Кроме того, Александр Клещенко, Дмитрий Тихий, Петр Тен и Семен Фомин уже перешли в другие клубы.
После 24 туров "Томь" занимает в таблице Олимп-ФНЛ второе место.
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