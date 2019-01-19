Новости партнеров

"Смысл игры через два на третий до старта РПЛ?"- гендиректор "Краснодара" ответил Карпину

Гендиректор "Краснодара" Владимир Хашиг ответил на комментарий Валерия Карпина о возможном переносе ответного матча 1/4 финала Олимп Кубка России с "Ростовом".

Ранее РФС сообщил, что встреча назначена на 24 февраля, однако позже назначил на 21 января заседание совместной комиссии по согласованию новой даты.

"Валерий Георгиевич Карпин прекрасно знает ситуацию. На 24-е число матч был назначен потому, что проведение первого матча полуфиналов планировалось на 27-е число. Но раз все остальные четвертьфиналы (три матча перенесены на март) и соответственно и полуфиналы перенесли на более поздний срок, в чем смысл игры через два на третий, когда еще чемпионат не стартовал?

Валерий Георгиевич хочет, чтобы мы играли невосстановленными через два дня, да еще и с выезда – у нас 21 февраля матч с "Байером" в рамках Лиги Европы. А вот в остальном логики нет никакой. Мы защищаем честь страны в Европе, чемпионат еще не начат, полуфиналы перенесены – а именно из-за них был поставлен матч на 24-е число.

Шансы на то, что 27 февраля будет теплее, чем 24-го, выше. Зачем играть, когда одна команда недовосстановлена?" – заявил Хашиг.

"СЭ"
Теги: Краснодар Ростов Карпин Хашиг
Сегодня, 14:24
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
8
(4)
#8  Alex_Jj  Alex_Jj (Сегодня, 16:05)
  • 0
  •  (0)
online

https://www.sport-express.ru/football/rus_cup/reviews/rostov-krasnodar-skandal-s-perenosom-matcha-kubka-valeriy-karpin-o-bespredele-1502085/

Спорт Экспресс: Почему в ноябре вам жестко отказали?
Карпин: Просто сказали – нет, и все. Сказали, что будем играть на Кубок в декабре и 23-24 февраля, прислали бумагу.
СЭ: На ноябрьском совещании в премьер-лиге были представители "Краснодара"?
К: Да, тренер команды, Мурад Мусаев.
СЭ: Как он реагировал на ваше предложение о переносе матча?
К: Никак. Ничего не сказал. Я говорил о том, что играть в феврале мы будем, скорее всего, 24 февраля, потому что 21-го у "Краснодара" выступление в Лиге Европы. На что Мусаев сказал, что "нам еще надо выйти из группы".

Понятно, что в ноябре Мусаев не мог однозначно ответить ДА/НЕТ, иначе это выглядело бы шапкозакидательством или, и того хуже, неуверенностью в себе!
А теперь посмотрим вот на что...
Начало матча Байер (Германия) - Краснодар (Россия) 21.02 в 23:00, затем перелет в Краснодар, переезд в Ростов и игра 24.02. нетрудно посчитать сколько времени остается у Краснодара на восстановление: МЕНЬШЕ 1.5 дня!!! Любому здравомыслящему понятно, за счет чего хочел бы выехать Карпин...
Ну да ладно, его право, но, что здесь возмущает больше всего - это то, что не перестаю удивляться неумению составителей календаря хоть как-то на 2 хода просчитать возможные сценарии развития событий и все это заложить в календари!!
Регистрация: 9.07.2016 [жалоба]
#7  MIG  Piter (Сегодня, 15:40)
  • +1
  •  (1)

Я думаю, Краснодару нужно просто взять и сыграть с Ростовом вторым составом. Запомнить свои косяки(могли раньше начать решение вопроса с переносом). А так же запомнить желание ростовчан идти навстречу. Вопрос с болельщиками, купившими билеты, решаем точно.


--------------------
http://fckrasnodar.ru/academy/info/photo/
Регистрация: 12.06.2008 [жалоба]
#6  verhdon27  ст. Казанская (Сегодня, 15:12)
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Ростов»
А в РФС все из "Единой России" (преступная организация в РФ) т.е........ даже не буду комментировать.
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
#5  Лечащий Врач  Москва (Сегодня, 14:53)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Босх
А теперь РФС говорит- а кто такой "ростов"?

Отстегать плётками! Или у них они крепче?


--------------------
Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017 [жалоба]
#4  Morder   (Сегодня, 14:53)
  • +4
  •  (10)
Болеет за:
«Ювентус»
Цитата: arbetr27
Так на усталость Краснодара халявщики ростовские и расчитывают. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО В СООТВЕТСТВИЕ С РЕГЛАМЕНТОМ - РФС ПРАВ, какие бы промежуточные решения им не принимались !!! Как бы не ныл Карпин (ВСЕГДА НОЮЩИЙ) и его отмороженные поклонники и болелы клуба-лифта, ВСЕ ЗАКОННО и вопрос должен быть ЗАКРЫТ ! Карпина, за постоянные наезды на руководство рос. футбола, оскорбления арбитров, пора отстранить от футбола - потерял берега, закатывая истерики после каждого тура РПЛ и кубка, надеясь стать главным правдорубом, а потом всем утверждать, что за это его команду и гнобят. ДОСТАЛ уже поиском врагов на стороне, еще со спартаковских времен, оправдывая свои провалы. Пора РФС уже и меры принимать к вечно истерящему Карпину.


Карпин по делу всё сказал, а истеришь здесь ты
Регистрация: 7.01.2019 [жалоба]
#3  Босх  Россия (Сегодня, 14:48)
  • +2
  •  (12)
Болеет за:
«Ростов»
Базар был?
все знали.Все соглашались.
"Ростов" начал подготовку к сезону раньше ,согласно утвержденного расписания матчей. и "Краснодар" молчал,хотя еще в декабре(!) знал,когда,где и скем ему инграть в ероКубке.
А теперь РФС говорит- а кто такой "ростов"? ну и что,что он билеты продает уже?И уже продал несколько тысяч!
Да нам плевать на всех..мы сделаем так.как ХОЧЕТ ГАЛИЦКИЙ!
а почему Галицкий раньше не хотел? ведь и Ростов просил НЕ НАЗНАЧАТЬ игру на 24 февраля ,а играть позже!
Да плевать нам на "Ростов!"..отвечает РФС!
Нам главное,чтоб ГАЛИЦКИЙ был доволен...

Это че такое???


--------------------
Ойся ты ойся, ты меня не бойся...я тебя не трону, ты не беспокойся!
Регистрация: 14.04.2011 [жалоба]
#2  arbetr27  Санк-Петербург (Сегодня, 14:40)
  • -5
  •  (13)
online
Болеет за:
«Ливерпуль»
Так на усталость Краснодара халявщики ростовские и расчитывают. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО В СООТВЕТСТВИЕ С РЕГЛАМЕНТОМ - РФС ПРАВ, какие бы промежуточные решения им не принимались !!! Как бы не ныл Карпин (ВСЕГДА НОЮЩИЙ) и его отмороженные поклонники и болелы клуба-лифта, ВСЕ ЗАКОННО и вопрос должен быть ЗАКРЫТ ! Карпина, за постоянные наезды на руководство рос. футбола, оскорбления арбитров, пора отстранить от футбола - потерял берега, закатывая истерики после каждого тура РПЛ и кубка, надеясь стать главным правдорубом, а потом всем утверждать, что за это его команду и гнобят. ДОСТАЛ уже поиском врагов на стороне, еще со спартаковских времен, оправдывая свои провалы. Пора РФС уже и меры принимать к вечно истерящему Карпину.
Регистрация: 12.01.2019 [жалоба]
#1  Женёка  Дзержинск (Сегодня, 14:31)
  • +2
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Валерий Георгиевич хочет, чтобы мы играли невосстановленными через два дня

Я так думаю что Валерий Георгиевич хочет (да и все адекватные болельщики я думаю тоже) чтобы не было никаких переносов!!! Тем более после того как всё уже утвердили и все свои матчи в других турнирах узнали! Когда осенью утверждали календарь на хрена вы соглашались? Или типа "да по фиг, назначайте как хотите, всё равно перенесём"?!
Регистрация: 6.05.2009 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.