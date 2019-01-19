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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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"Смысл игры через два на третий до старта РПЛ?"- гендиректор "Краснодара" ответил Карпину
Гендиректор "Краснодара" Владимир Хашиг ответил на комментарий Валерия Карпина о возможном переносе ответного матча 1/4 финала Олимп Кубка России с "Ростовом".
Ранее РФС сообщил, что встреча назначена на 24 февраля, однако позже назначил на 21 января заседание совместной комиссии по согласованию новой даты.
"Валерий Георгиевич Карпин прекрасно знает ситуацию. На 24-е число матч был назначен потому, что проведение первого матча полуфиналов планировалось на 27-е число. Но раз все остальные четвертьфиналы (три матча перенесены на март) и соответственно и полуфиналы перенесли на более поздний срок, в чем смысл игры через два на третий, когда еще чемпионат не стартовал?
Валерий Георгиевич хочет, чтобы мы играли невосстановленными через два дня, да еще и с выезда – у нас 21 февраля матч с "Байером" в рамках Лиги Европы. А вот в остальном логики нет никакой. Мы защищаем честь страны в Европе, чемпионат еще не начат, полуфиналы перенесены – а именно из-за них был поставлен матч на 24-е число.
Шансы на то, что 27 февраля будет теплее, чем 24-го, выше. Зачем играть, когда одна команда недовосстановлена?" – заявил Хашиг.
"СЭ"
Ранее РФС сообщил, что встреча назначена на 24 февраля, однако позже назначил на 21 января заседание совместной комиссии по согласованию новой даты.
"Валерий Георгиевич Карпин прекрасно знает ситуацию. На 24-е число матч был назначен потому, что проведение первого матча полуфиналов планировалось на 27-е число. Но раз все остальные четвертьфиналы (три матча перенесены на март) и соответственно и полуфиналы перенесли на более поздний срок, в чем смысл игры через два на третий, когда еще чемпионат не стартовал?
Валерий Георгиевич хочет, чтобы мы играли невосстановленными через два дня, да еще и с выезда – у нас 21 февраля матч с "Байером" в рамках Лиги Европы. А вот в остальном логики нет никакой. Мы защищаем честь страны в Европе, чемпионат еще не начат, полуфиналы перенесены – а именно из-за них был поставлен матч на 24-е число.
Шансы на то, что 27 февраля будет теплее, чем 24-го, выше. Зачем играть, когда одна команда недовосстановлена?" – заявил Хашиг.
"СЭ"
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