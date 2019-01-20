"Галатасарай" отказался продавать в "Краснодар" своего нападающего

Нападающий "Галатасарая" Синан Гюмюш был интересен "Краснодару", который зимой был готов подписать 25-летнего футболиста, однако турки ответили отказом, сообщает Sabah."Галатасарай" хочет продлить контракт с Гюмюшем, который получает всего 650 тысяч евро в год. Нынешнее соглашение с игроком рассчитано до лета. Если оно не будет продлено, футболист сможет перейти в "Краснодар" бесплатно.