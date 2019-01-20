Новости партнеров

"Галатасарай" отказался продавать в "Краснодар" своего нападающего

Нападающий "Галатасарая" Синан Гюмюш был интересен "Краснодару", который зимой был готов подписать 25-летнего футболиста, однако турки ответили отказом, сообщает Sabah.

"Галатасарай" хочет продлить контракт с Гюмюшем, который получает всего 650 тысяч евро в год. Нынешнее соглашение с игроком рассчитано до лета. Если оно не будет продлено, футболист сможет перейти в "Краснодар" бесплатно.
Теги: Галатасарай Краснодар Трансферы
Сегодня, 13:19
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
2
(0)
#2  Oris   (Сегодня, 14:25)
  • 0
  •  (0)
online

СуперШтангист,
До тебя не доходит, что это игры агента немецкого турка? Да-а-а тяжелый случай.
Регистрация: 16.09.2018 [жалоба]
#1  СуперШтангист   (Сегодня, 13:49)
  • -5
  •  (5)
Болеет за:
«Терек»
А как же великие Игнатьев и Шапи-Сулейманов? Они же напы уровня Салаха. Что ж им неизвестного турка прикупают? А как же легендарный нап сборной России, Ари? А как же мечты о куче воспитанников, которые будут в основе выходить? joy
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.