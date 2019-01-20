"Галатасарай" отказался продавать в "Краснодар" своего нападающего

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
14:28
"ПСЖ" отомстил за вылет из Кубка Лиги, унизив "Генгам". И повторил свой рекорд по забитым мячам
"ПСЖ" отомстил за вылет из Кубка Лиги, унизив "Генгам". И повторил свой рекорд по забитым мячам
11:22
"Сукин внук, сейчас 43-я минута!" - Анри попросил игрока "Страсбура" не тянуть время (видео) (8)
"Сукин внук, сейчас 43-я минута!" - Анри попросил игрока "Страсбура" не тянуть время (видео) (8)
00:48
"Валенсия" обыграла "Сельту" (2)
"Валенсия" обыграла "Сельту" (2)
Вчера, 23:26
Эктор Бельерин получил травму колена
Эктор Бельерин получил травму колена
Вчера, 23:24
"Атлетико" разгромил "Уэску" в чемпионате Испании (1)
"Атлетико" разгромил "Уэску" в чемпионате Испании (1)
Вчера, 23:22
Максим Григорьев перейдёт из "Балтики" в "Авангард" (1)
Максим Григорьев перейдёт из "Балтики" в "Авангард" (1)
Вчера, 22:28
"Боруссия" одержала победу над "Лейпцигом" (1)
"Боруссия" одержала победу над "Лейпцигом" (1)
Вчера, 22:26
"Арсенал" одержал победу над "Челси" (1)
"Арсенал" одержал победу над "Челси" (1)
Вчера, 22:05
Мурад Мусаев – о матче с "Ростовом": не нужно громких слов о том, что кто-то "думает за "Краснодар" (6)
Мурад Мусаев – о матче с "Ростовом": не нужно громких слов о том, что кто-то "думает за "Краснодар" (6)
Вчера, 21:21
Президент "Ростова": матч против "Краснодара" должен был собрать аншлаг, как объяснить перенос? (9)
Президент "Ростова": матч против "Краснодара" должен был собрать аншлаг, как объяснить перенос? (9)
Вчера, 21:17
Марко Ройс: обещаю, никогда не перейду в "Баварию"!
Марко Ройс: обещаю, никогда не перейду в "Баварию"!
Вчера, 20:56
0:9! "Генгам" с неприличным счетом проиграл "ПСЖ"
0:9! "Генгам" с неприличным счетом проиграл "ПСЖ"
"Галатасарай" отказался продавать в "Краснодар" своего нападающего
Нападающий "Галатасарая" Синан Гюмюш был интересен "Краснодару", который зимой был готов подписать 25-летнего футболиста, однако турки ответили отказом, сообщает Sabah.
"Галатасарай" хочет продлить контракт с Гюмюшем, который получает всего 650 тысяч евро в год. Нынешнее соглашение с игроком рассчитано до лета. Если оно не будет продлено, футболист сможет перейти в "Краснодар" бесплатно.
"Галатасарай" хочет продлить контракт с Гюмюшем, который получает всего 650 тысяч евро в год. Нынешнее соглашение с игроком рассчитано до лета. Если оно не будет продлено, футболист сможет перейти в "Краснодар" бесплатно.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.