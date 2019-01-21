Врач "Спартака" рассказал о ходе восстановления Самюэля Жиго и Сальваторе Боккетти

Врач "Спартака" Михаил Вартапетов рассказал, когда вернутся в строй защитники Самюэль Жиго и Сальваторе Боккетти."Возвращение Жиго? Думаем, это будет март. Точных чисел не скажем, но ориентир – до конца месяца. Надеемся, тогда он уже сможет играть.Боккетти начнет на сборе в Катаре беговую работу на днях, а потом ускоренными темпами будет готовиться к началу весенней части сезона.Предположительно, Сальваторе будет готов к возобновлению чемпионата. Надеемся на это", – сказал Вартапетов.