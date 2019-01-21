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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Нобель Арустамян - о переходе Акуньи в "Зенит": переговоры со "Спортингом" зашли в тупик
Инсайдер Нобель Арустамян рассказал о возможном переходе в "Зенит" защитника "Спортинга" Маркоса Акуньи.
"На данный момент "Зенит" и "Спортинг" зашли в тупик в переговорах.
"Зенит" предлагает 16 миллионов евро плюс 4 бонусами, "Спортинг" требует 20 миллионов плюс 4.
C этой точки ситуация все никак не сдвигается. И даже агенты сделки не могут на нее влиять. Клубы твердо стоят на своем", – сообщил Арустамян в своем телеграм-канале.
Ранее сообщалось, что "Зенит" может оформить трансфер Акуньи на этой неделе.
"На данный момент "Зенит" и "Спортинг" зашли в тупик в переговорах.
"Зенит" предлагает 16 миллионов евро плюс 4 бонусами, "Спортинг" требует 20 миллионов плюс 4.
C этой точки ситуация все никак не сдвигается. И даже агенты сделки не могут на нее влиять. Клубы твердо стоят на своем", – сообщил Арустамян в своем телеграм-канале.
Ранее сообщалось, что "Зенит" может оформить трансфер Акуньи на этой неделе.
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