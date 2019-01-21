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Нобель Арустамян - о переходе Акуньи в "Зенит": переговоры со "Спортингом" зашли в тупик

Инсайдер Нобель Арустамян рассказал о возможном переходе в "Зенит" защитника "Спортинга" Маркоса Акуньи.

"На данный момент "Зенит" и "Спортинг" зашли в тупик в переговорах.

"Зенит" предлагает 16 миллионов евро плюс 4 бонусами, "Спортинг" требует 20 миллионов плюс 4.

C этой точки ситуация все никак не сдвигается. И даже агенты сделки не могут на нее влиять. Клубы твердо стоят на своем", – сообщил Арустамян в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что "Зенит" может оформить трансфер Акуньи на этой неделе.
Теги: Зенит Спортинг Акунья
Сегодня, 11:12
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#2  valerman40  я уже у тебя за спиной (Сегодня, 12:17)
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Болеет за:
«Спартак»
Инсайдер- в переводе на русский Собиратель сплетен..
Регистрация: 2.08.2010 [жалоба]
#1  P. Holmberg  Eskilstuna (Сегодня, 12:01)
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НУ значит в ближайшее время- объявят. Инсайды шнобеля- пук в лужу.


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
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