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Глушаков снова герой, Мелкадзе можно отправлять вслед за Давыдовым. Оценки матча "Спартак" - "Ростов"

В день открытия кубка Матч Премьер «красно-белые» на последних секундах вырвали победу в игре против «Ростова». О голевой Ханни, спасении Максименко, а также кошмарном провале Логашова


Максименко – 4

С ударом Кьяртанссона, что стал результативным, вратарь «Спартака» справиться просто не мог, так что и спрашивать с него за это нечего. А вот во втором тайме Александр взял пенальти и оставил свою команду в игре при ничейном счёте: и закончилось всё победой «красно-белых». Так что один из главных героев.

Рассказов -3.5, Кутепов – 2.5, Джикия – 3

У Рассказова были проблемы в первом тайме, когда на его фланге действовали Щадин и Зуев, но справлялся он всё равно достойно. По центральным защитникам сказать можно мало – в пропущенном голе они не виноваты, всё своё снимали без вопросов. С одной стороны, не ошиблись, с другой – и подвигов не совершили.

Айртон – 2, Комбаров – 3, Маслов – без оценки

Недавно приобретённого левого защитника пару раз довольно легко обыгрывали, да и впереди он себя мало чем проявил. Всё больше брал на себя Ташаев, но о нём мы будем говорить дальше. Комбаров провёл более ровный, но столь же невыразительный матч. Здесь надо понимать, что на россиянина соперники оказывали куда меньше давления (сказались замены).

Гулиев – 2, Умяров - 1.5, Глушаков – 4.5, Игнатов – 4

Гулиев был нацелен калечить бывших партнёров, а не играть в футбол. Часто нарушал правила и не показывал того, за что мы его хвалили осенью: продвижения мяча, дриблинг, хорошей агрессии в отборе. Умяров, по сути, привёз пропущенный «Спартаком» гол – настолько он неудобно подсунул его Мельгарехо.

Игнатов и Глушаков, которые проводили второй тайм, действовали на совершенно ином уровне. Игнатов показывал хорошее видение – отлично вывел, например, запоровшего эпизод Глушенкова, плюс к этому заработал пенальти. Глушаков вообще монстр (мы тоже не ожидали). Давал качественное движение, много обострял (пас на того же Глушенкова, выводил Мелкадзе один на один), а в итоге забил победный мяч.

Мельгарехо - 3.5, Ташаев – 3, Мелкадзе – 1, Ханни – 4

Здесь непросто. Мельгарехо фактически отдал голевую на Кьяртарссона, но в том моменте ему было сложно извернуться и придумать что-нибудь ещё: спасибо Умярову. Зато впереди крайний полузащитник классно раскачивал оппонентов и обострял. Ташаев неплохо двигался, но продуктивности, которую он показывал в игре против «Локомотива» из Ташкента, не было и близко.

Мелкадзе заработал на пустом месте пенальти, а до этого дважды имел отличную возможность переиграть вратаря «Ростова» вблизи – оба раза не справился. Ханни проводил довольно спорный матч, но в конце сделал голевую и снял все вопросы по своей кандидатуре.

Роша – 2, Луис Адриано – 4

С Рошей уже всё понятно, но мы всё-таки проиллюстрируем: не сумел забить в пустые, когда Адриано продавил заигравшегося Песьякова. Второй нападающий «Спартака» был молодцом – отлично действовал в подыгрыше, цеплялся за любую возможность, шёл в прессинг и забил с пенальти.

Ломовицкий – 2.5, Глушенков – 2

Ломовицкий старался, но всё упирался в защитников и буксовал. Глушенков упустил два хороших момента – игра против «Локо» далась ему куда лучше.



Песьяков – 2

Чуть не привёз ещё до перерыва, во втором тайме – пропустил два. Особой вины Сергея не было, только вот ничего интересного голкипер дончан так же не совершил, а команда его проиграла.

Паршивлюк - 3.5, Ингасон - 3.5, Новосельцев – 4, Плиев - 3.5, Щадин – 4

Оборона «Ростова» в первом тайме действовала отлично. Единственный момент «Спартака» возник после помарки в исполнении вратаря. Фланги, как это и должно быть при такой схеме, исправно доставляли мячи на половину соперника, но Щадин был активнее Паршивлюка. Левый фланг южан вообще поразил – Щадин выглядел в несколько раз круче Скопинцева, который вообще ничего не показал во втором тайме, кроме запоротого удара при подключении в чужую штрафную.

Новосельцеву адаптация не потребовалась – вернулся, как к себе домой (в каком-то смысле так и есть), уверенно и солидно. Зачинал много атак и спас свою команду, когда бил в пустые Роша, да начал голевую атаку "Ростова".

Вилюш – 3.5, Осинов – 2.5, Скопинцев – 2, Логашов - 1, Хаджикадунич - 2.5, Сухомлинов - без оценки

Вилюш до травмы смотрелся достойно, а вот Логашов – тихий ужас. Целый ряд допущенных по его вине опасных моментов и результативное воплощение их – пенальти, который заработал защитник, плюс голевой пасс Ханни пошёл из-под него. Абсолютно худший игрок матча. С ним бы мог посоревноваться Мелкадзе, но тот хотя бы хорошо двигался, открывался и отыгрывался перед штрафной.

Зайнутдинов – 3, Гацкан - 3.5, Зуев - 3, Трошечкин – 3, Глебов – 2.5, Салетрос - 2

Первая тройка, проводившая первый тайм, выглядела боеспособной и уверенной. Гацкан в привычном стиле терроризировал центр, Зайнутдинов выполнял много неочевидной работы – боролся, зарабатывал штрафные, пропихивал мяч дальше. Зуев очень много и плодотворно работал на левом полуфланге и был старательным молодцом, но удача в этой игре ему не улыбнулась.

Вторая тройка легко пропускала атаки «Спартака», не могла наладить переход из обороны в атаку. Выделим с положительной стороны только Трошечкина, ведь это он заработал пенальти, который не реализовал Ионов.

Кьяртанссон – 4, Гулевский – 2, Ионов – 1.5, Сигурдарсон – 2

Гулевский разочаровал, показал слишком много брака и втихую растворился на поле. Кьяртанссона судьба не баловала голевыми возможностями, но он лихо воспользовался единственным моментом за целый тайм.

Ионов смазал пенальти, а в остальном мирно пасся в центре или у чужой штрафной, пока «Спартак» наседал на оборону южан. Сигурдасон бродил где-то неподалеку от него.

Григорий Каленов, Rusfootball.info
Теги: Спартак Ростов Карпин Кононов Глушаков Мелкадзе Гулиев Логашов
Вчера, 23:10
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#7  kurynin60  г. Курск (Сегодня, 00:19)
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Мелкадзе надо или отправлять в дубль или отдавать в аренеду -из двух убойных позиций не забивать это для нпадающего знак несоответствия. А то, что привез пенальти в свои ворота это вообще- оствавить на месяц без зарплаты, чтобы учился забивать оставаясь с глазу на глаз с вратарем.
Педрошу надо продавать хотя бы за 6-8 млн, не забивать в пустые ворота это уже слишком. В лучшем случае отдать в аренду с последующей продажей. Адриано молодец отдал голевую отобрав у Песьякова и сам забил. Продавать нив коем случае нельзя хотя бы до лета . Молодец Михаил Игнатов! Парень с головой и отличной техникой - будущее Спартака.
Регистрация: 2.10.2018 [жалоба]
#6  zenitchik123   (Вчера, 23:39)
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
в этом супертурнире ещё и оценки ставят laughing смешно
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
#5  Morder   (Вчера, 23:27)
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Ювентус»
Цитата: Бес
Турнир мутный, не понятный.


Да какой это турнир, так спарринги, победа в этом турнире нафиг никому ненужна
Регистрация: 7.01.2019 [жалоба]
#4  oksva  Спб (Вчера, 23:26)
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Если не смотреть матч , а прочитать комментарии " журналиста " к собственным оценкам , создастся впечатление , что Ростов просто " возил " Спартак . Хотелось бы спросить у этого специалиста - а что Ростов вообще создал у ворот Спартака, кроме гола в быстрой контре после обреза ?. И как этот " возимый " Спартак создал такую кучу моментов у ворот великолепно игравшего Ростова ? Или , их не было ?


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За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016 [жалоба]
#3  Frankenstein   (Вчера, 23:24)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Согласен с Гриней
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#2  Бес  Belgorod (Вчера, 23:23)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Милан»
Турнир мутный, не понятный. Игра так себе - начало тренировок. Зачем деньги вывозить арабам. Их (денег) у нас много?
Регистрация: 7.03.2016 [жалоба]
#1  Vlad-ОБЖ 66  ЦЧР (Советский союз) (Вчера, 23:16)
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  •  (3)

С Рошей уже всё понятно
его давно надо слить куда-нить..
признать, что лоханулись с покупкой и отдать!


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
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