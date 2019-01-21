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Глушаков снова герой, Мелкадзе можно отправлять вслед за Давыдовым. Оценки матча "Спартак" - "Ростов"
В день открытия кубка Матч Премьер «красно-белые» на последних секундах вырвали победу в игре против «Ростова». О голевой Ханни, спасении Максименко, а также кошмарном провале Логашова
Максименко – 4
С ударом Кьяртанссона, что стал результативным, вратарь «Спартака» справиться просто не мог, так что и спрашивать с него за это нечего. А вот во втором тайме Александр взял пенальти и оставил свою команду в игре при ничейном счёте: и закончилось всё победой «красно-белых». Так что один из главных героев.
Рассказов -3.5, Кутепов – 2.5, Джикия – 3
У Рассказова были проблемы в первом тайме, когда на его фланге действовали Щадин и Зуев, но справлялся он всё равно достойно. По центральным защитникам сказать можно мало – в пропущенном голе они не виноваты, всё своё снимали без вопросов. С одной стороны, не ошиблись, с другой – и подвигов не совершили.
Айртон – 2, Комбаров – 3, Маслов – без оценки
Недавно приобретённого левого защитника пару раз довольно легко обыгрывали, да и впереди он себя мало чем проявил. Всё больше брал на себя Ташаев, но о нём мы будем говорить дальше. Комбаров провёл более ровный, но столь же невыразительный матч. Здесь надо понимать, что на россиянина соперники оказывали куда меньше давления (сказались замены).
Гулиев – 2, Умяров - 1.5, Глушаков – 4.5, Игнатов – 4
Гулиев был нацелен калечить бывших партнёров, а не играть в футбол. Часто нарушал правила и не показывал того, за что мы его хвалили осенью: продвижения мяча, дриблинг, хорошей агрессии в отборе. Умяров, по сути, привёз пропущенный «Спартаком» гол – настолько он неудобно подсунул его Мельгарехо.
Игнатов и Глушаков, которые проводили второй тайм, действовали на совершенно ином уровне. Игнатов показывал хорошее видение – отлично вывел, например, запоровшего эпизод Глушенкова, плюс к этому заработал пенальти. Глушаков вообще монстр (мы тоже не ожидали). Давал качественное движение, много обострял (пас на того же Глушенкова, выводил Мелкадзе один на один), а в итоге забил победный мяч.
Мельгарехо - 3.5, Ташаев – 3, Мелкадзе – 1, Ханни – 4
Здесь непросто. Мельгарехо фактически отдал голевую на Кьяртарссона, но в том моменте ему было сложно извернуться и придумать что-нибудь ещё: спасибо Умярову. Зато впереди крайний полузащитник классно раскачивал оппонентов и обострял. Ташаев неплохо двигался, но продуктивности, которую он показывал в игре против «Локомотива» из Ташкента, не было и близко.
Мелкадзе заработал на пустом месте пенальти, а до этого дважды имел отличную возможность переиграть вратаря «Ростова» вблизи – оба раза не справился. Ханни проводил довольно спорный матч, но в конце сделал голевую и снял все вопросы по своей кандидатуре.
Роша – 2, Луис Адриано – 4
С Рошей уже всё понятно, но мы всё-таки проиллюстрируем: не сумел забить в пустые, когда Адриано продавил заигравшегося Песьякова. Второй нападающий «Спартака» был молодцом – отлично действовал в подыгрыше, цеплялся за любую возможность, шёл в прессинг и забил с пенальти.
Ломовицкий – 2.5, Глушенков – 2
Ломовицкий старался, но всё упирался в защитников и буксовал. Глушенков упустил два хороших момента – игра против «Локо» далась ему куда лучше.
Песьяков – 2
Чуть не привёз ещё до перерыва, во втором тайме – пропустил два. Особой вины Сергея не было, только вот ничего интересного голкипер дончан так же не совершил, а команда его проиграла.
Паршивлюк - 3.5, Ингасон - 3.5, Новосельцев – 4, Плиев - 3.5, Щадин – 4
Оборона «Ростова» в первом тайме действовала отлично. Единственный момент «Спартака» возник после помарки в исполнении вратаря. Фланги, как это и должно быть при такой схеме, исправно доставляли мячи на половину соперника, но Щадин был активнее Паршивлюка. Левый фланг южан вообще поразил – Щадин выглядел в несколько раз круче Скопинцева, который вообще ничего не показал во втором тайме, кроме запоротого удара при подключении в чужую штрафную.
Новосельцеву адаптация не потребовалась – вернулся, как к себе домой (в каком-то смысле так и есть), уверенно и солидно. Зачинал много атак и спас свою команду, когда бил в пустые Роша, да начал голевую атаку "Ростова".
Вилюш – 3.5, Осинов – 2.5, Скопинцев – 2, Логашов - 1, Хаджикадунич - 2.5, Сухомлинов - без оценки
Вилюш до травмы смотрелся достойно, а вот Логашов – тихий ужас. Целый ряд допущенных по его вине опасных моментов и результативное воплощение их – пенальти, который заработал защитник, плюс голевой пасс Ханни пошёл из-под него. Абсолютно худший игрок матча. С ним бы мог посоревноваться Мелкадзе, но тот хотя бы хорошо двигался, открывался и отыгрывался перед штрафной.
Зайнутдинов – 3, Гацкан - 3.5, Зуев - 3, Трошечкин – 3, Глебов – 2.5, Салетрос - 2
Первая тройка, проводившая первый тайм, выглядела боеспособной и уверенной. Гацкан в привычном стиле терроризировал центр, Зайнутдинов выполнял много неочевидной работы – боролся, зарабатывал штрафные, пропихивал мяч дальше. Зуев очень много и плодотворно работал на левом полуфланге и был старательным молодцом, но удача в этой игре ему не улыбнулась.
Вторая тройка легко пропускала атаки «Спартака», не могла наладить переход из обороны в атаку. Выделим с положительной стороны только Трошечкина, ведь это он заработал пенальти, который не реализовал Ионов.
Кьяртанссон – 4, Гулевский – 2, Ионов – 1.5, Сигурдарсон – 2
Гулевский разочаровал, показал слишком много брака и втихую растворился на поле. Кьяртанссона судьба не баловала голевыми возможностями, но он лихо воспользовался единственным моментом за целый тайм.
Ионов смазал пенальти, а в остальном мирно пасся в центре или у чужой штрафной, пока «Спартак» наседал на оборону южан. Сигурдасон бродил где-то неподалеку от него.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
? Тренерский штаб #Спартак’а назвал состав команды на матч с @rostovfc ??— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) January 21, 2019
? 20:00 (мск)
? @MatchTV, @matchpremier #Спартак #СпартакРостов #Spartak #КрасноБелыеСборы?? pic.twitter.com/zmmnH7DqHG
Максименко – 4
С ударом Кьяртанссона, что стал результативным, вратарь «Спартака» справиться просто не мог, так что и спрашивать с него за это нечего. А вот во втором тайме Александр взял пенальти и оставил свою команду в игре при ничейном счёте: и закончилось всё победой «красно-белых». Так что один из главных героев.
Рассказов -3.5, Кутепов – 2.5, Джикия – 3
У Рассказова были проблемы в первом тайме, когда на его фланге действовали Щадин и Зуев, но справлялся он всё равно достойно. По центральным защитникам сказать можно мало – в пропущенном голе они не виноваты, всё своё снимали без вопросов. С одной стороны, не ошиблись, с другой – и подвигов не совершили.
Айртон – 2, Комбаров – 3, Маслов – без оценки
Недавно приобретённого левого защитника пару раз довольно легко обыгрывали, да и впереди он себя мало чем проявил. Всё больше брал на себя Ташаев, но о нём мы будем говорить дальше. Комбаров провёл более ровный, но столь же невыразительный матч. Здесь надо понимать, что на россиянина соперники оказывали куда меньше давления (сказались замены).
Гулиев – 2, Умяров - 1.5, Глушаков – 4.5, Игнатов – 4
Гулиев был нацелен калечить бывших партнёров, а не играть в футбол. Часто нарушал правила и не показывал того, за что мы его хвалили осенью: продвижения мяча, дриблинг, хорошей агрессии в отборе. Умяров, по сути, привёз пропущенный «Спартаком» гол – настолько он неудобно подсунул его Мельгарехо.
Игнатов и Глушаков, которые проводили второй тайм, действовали на совершенно ином уровне. Игнатов показывал хорошее видение – отлично вывел, например, запоровшего эпизод Глушенкова, плюс к этому заработал пенальти. Глушаков вообще монстр (мы тоже не ожидали). Давал качественное движение, много обострял (пас на того же Глушенкова, выводил Мелкадзе один на один), а в итоге забил победный мяч.
Мельгарехо - 3.5, Ташаев – 3, Мелкадзе – 1, Ханни – 4
Здесь непросто. Мельгарехо фактически отдал голевую на Кьяртарссона, но в том моменте ему было сложно извернуться и придумать что-нибудь ещё: спасибо Умярову. Зато впереди крайний полузащитник классно раскачивал оппонентов и обострял. Ташаев неплохо двигался, но продуктивности, которую он показывал в игре против «Локомотива» из Ташкента, не было и близко.
Мелкадзе заработал на пустом месте пенальти, а до этого дважды имел отличную возможность переиграть вратаря «Ростова» вблизи – оба раза не справился. Ханни проводил довольно спорный матч, но в конце сделал голевую и снял все вопросы по своей кандидатуре.
Роша – 2, Луис Адриано – 4
С Рошей уже всё понятно, но мы всё-таки проиллюстрируем: не сумел забить в пустые, когда Адриано продавил заигравшегося Песьякова. Второй нападающий «Спартака» был молодцом – отлично действовал в подыгрыше, цеплялся за любую возможность, шёл в прессинг и забил с пенальти.
Ломовицкий – 2.5, Глушенков – 2
Ломовицкий старался, но всё упирался в защитников и буксовал. Глушенков упустил два хороших момента – игра против «Локо» далась ему куда лучше.
??????— Football Club Rostov (@rostovfc) January 21, 2019
Наш состав на матч #РостовСпартак pic.twitter.com/nIUhf09u8j
Песьяков – 2
Чуть не привёз ещё до перерыва, во втором тайме – пропустил два. Особой вины Сергея не было, только вот ничего интересного голкипер дончан так же не совершил, а команда его проиграла.
Паршивлюк - 3.5, Ингасон - 3.5, Новосельцев – 4, Плиев - 3.5, Щадин – 4
Оборона «Ростова» в первом тайме действовала отлично. Единственный момент «Спартака» возник после помарки в исполнении вратаря. Фланги, как это и должно быть при такой схеме, исправно доставляли мячи на половину соперника, но Щадин был активнее Паршивлюка. Левый фланг южан вообще поразил – Щадин выглядел в несколько раз круче Скопинцева, который вообще ничего не показал во втором тайме, кроме запоротого удара при подключении в чужую штрафную.
Новосельцеву адаптация не потребовалась – вернулся, как к себе домой (в каком-то смысле так и есть), уверенно и солидно. Зачинал много атак и спас свою команду, когда бил в пустые Роша, да начал голевую атаку "Ростова".
Вилюш – 3.5, Осинов – 2.5, Скопинцев – 2, Логашов - 1, Хаджикадунич - 2.5, Сухомлинов - без оценки
Вилюш до травмы смотрелся достойно, а вот Логашов – тихий ужас. Целый ряд допущенных по его вине опасных моментов и результативное воплощение их – пенальти, который заработал защитник, плюс голевой пасс Ханни пошёл из-под него. Абсолютно худший игрок матча. С ним бы мог посоревноваться Мелкадзе, но тот хотя бы хорошо двигался, открывался и отыгрывался перед штрафной.
Зайнутдинов – 3, Гацкан - 3.5, Зуев - 3, Трошечкин – 3, Глебов – 2.5, Салетрос - 2
Первая тройка, проводившая первый тайм, выглядела боеспособной и уверенной. Гацкан в привычном стиле терроризировал центр, Зайнутдинов выполнял много неочевидной работы – боролся, зарабатывал штрафные, пропихивал мяч дальше. Зуев очень много и плодотворно работал на левом полуфланге и был старательным молодцом, но удача в этой игре ему не улыбнулась.
Вторая тройка легко пропускала атаки «Спартака», не могла наладить переход из обороны в атаку. Выделим с положительной стороны только Трошечкина, ведь это он заработал пенальти, который не реализовал Ионов.
Кьяртанссон – 4, Гулевский – 2, Ионов – 1.5, Сигурдарсон – 2
Гулевский разочаровал, показал слишком много брака и втихую растворился на поле. Кьяртанссона судьба не баловала голевыми возможностями, но он лихо воспользовался единственным моментом за целый тайм.
Ионов смазал пенальти, а в остальном мирно пасся в центре или у чужой штрафной, пока «Спартак» наседал на оборону южан. Сигурдасон бродил где-то неподалеку от него.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
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