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Агент Дениса Давыдова: "Оренбург"? Моего клиента там не будет

Агент форварда московского "Спартака" Дениса Давыдова Иван Бакулин исключил переход своего клиента в "Оренбург".

"Мы находимся в поиске команды для Дениса Давыдова. Аренда в "Оренбург"? Это неправдивый вариант, моего клиента там не будет. Есть ли предложения из России? Мы ищем", — сказал Бакулин.

Нынешний контракт Давыдова со "Спартаком" истекает летом 2019 года.

Sport24
Теги: Оренбург Спартак Давыдов
Сегодня, 14:28
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#5  кацо  sirop4ik (Сегодня, 14:46)
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Болеет за:
«Спартак»
а ведь хорошо начинал парень
Регистрация: 22.02.2017 [жалоба]
#4  tiki  Москва (Сегодня, 14:45)
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: томас
Цитата: ljubljana
не его хотят получить, а сами пытаются что-то нарулить.


Сложно куда- то втюхать игрока в стрелялки. Даже в условном Тамбове - нужен футболист, а не геймер.

я думал стрелялки и симуляторы - это наш Базелюк, но в его рядах прибыло, как оказывается


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
#3  томас   (Сегодня, 14:34)
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Цитата: ljubljana
не его хотят получить, а сами пытаются что-то нарулить.


Сложно куда- то втюхать игрока в стрелялки. Даже в условном Тамбове - нужен футболист, а не геймер.


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куда томас дели...
Регистрация: 8.01.2019 [жалоба]
#2  ljubljana  Over here (Сегодня, 14:30)
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online

вот и вся суть в этой фразе "мы ищем"
не его хотят получить, а сами пытаются что-то нарулить.
Регистрация: 1.02.2016 [жалоба]
#1  томас   (Сегодня, 14:30)
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Даже в Оренбург не взяли?)))


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куда томас дели...
Регистрация: 8.01.2019 [жалоба]
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