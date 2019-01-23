Агент Дениса Давыдова: "Оренбург"? Моего клиента там не будет

Агент форварда московского "Спартака" Дениса Давыдова Иван Бакулин исключил переход своего клиента в "Оренбург"."Мы находимся в поиске команды для Дениса Давыдова. Аренда в "Оренбург"? Это неправдивый вариант, моего клиента там не будет. Есть ли предложения из России? Мы ищем", — сказал Бакулин.Нынешний контракт Давыдова со "Спартаком" истекает летом 2019 года.