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Педро Роша: Каррера не объяснял, почему я не играл в "Спартаке". Мы почти не общались

Нападающий "Спартака" Педро Роша заявил, что мало общался с бывшим главным тренером команды Массимо Каррерой. Бразилец рассказал, что специалист не объяснял ему, почему не ставил его в состав команды.

"Каррера не объяснял, почему я не играл. С Массимо мы вообще почти не общались. Разговор перед матчем с "Зенитом" стал чуть ли не единственным за всё время. Он тогда подошёл, сказал, что я буду играть в старте. Но я не вправе комментировать или тем более осуждать его решение. Он – тренер, несёт за результат ответственность, выбирает состав исходя из собственного видения.

Пилипчук говорил, что год назад на сборах я был чуть не лучшим в команде, но, поскольку не получил игровое время, растерял уверенность? Что тут сказать… Я – футболист "Спартака", всегда работаю на максимуме, чтобы в любой момент выйти на поле по приказу тренера. В прошлом году я действительно очень старался на сборах, проявлял себя. Тем более если, как вы говорите, меня отмечал Пилипчук… Но сами знаете, чем это закончилось: тренер не ставил меня в состав по каким-то личным соображениям", - цитирует Рошу "Чемпионат.сом".
Теги: Роша Спартак
Сегодня, 01:19
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#4  yuri  спб (Сегодня, 02:42)
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Педро не понял , что он педро от рождения. Что Спартак это педро.)


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#3  Ganjaman Pirosso   (Сегодня, 02:34)
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Это из за того что я чёрный?
Регистрация: 1.06.2018 [жалоба]
#2  coban  сегодня (Сегодня, 01:50)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: томас
может потому что ты-дно?

Ну да..и хули?


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No one likes us, no one likes us. No one likes us, we don't care! ...
Регистрация: 18.07.2009 [жалоба]
#1  томас   (Сегодня, 01:38)
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может потому что ты-дно?


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куда томас дели...
Регистрация: 8.01.2019 [жалоба]
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