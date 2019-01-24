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Олег Кононов: когда я пришел в "Спартак", передо мной ставились абсолютно выполнимые задачи

Наставник "Спартака" Олег Кононов заявил, что команда находится на правильном пути.

"Когда я пришел в "Спартак", передо мной ставились абсолютно выполнимые задачи.

Мне предстояло сплотить коллектив, дать определенное направление игры, обозначить основной состав, который будет играть в ближайших матчах, а также выбрать ребят из тех футболистов, на которых я могу положиться.

Чтобы игроки действовали согласно моему видению, необходимо около четырех месяцев, на которые мы пока еще не вышли. С учетом того, что я вижу сейчас по сборам, их работы на тренировках, я верю, что мы на правильном пути и добьемся того, чего хотим", — сказал Кононов в эфире "Матч ТВ".
Теги: Кононов Спартак
Сегодня, 08:27
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