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"Урал" разошелся миром с чемпионом Кипра в товарищеском матче

Сегодня "Урал" провел второй контрольный матч на Кипре.

Соперником екатеринбургской команды стал действующий чемпион страны АПОЭЛ.

Встреча состоялась в Никосии и завершилась результативно ничьей 2:2. У уральцев голами отметились Николай Димитров и Марко Араторе.

Этим матчем "Урал" завершил программу первого сбора. Футболисты получат несколько выходных, после чего продолжат подготовку к возобновлению сезона в Пафосе.
Теги: Урал
Сегодня, 14:49
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