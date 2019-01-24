"Урал" разошелся миром с чемпионом Кипра в товарищеском матче

Сегодня "Урал" провел второй контрольный матч на Кипре.Соперником екатеринбургской команды стал действующий чемпион страны АПОЭЛ.Встреча состоялась в Никосии и завершилась результативно ничьей 2:2. У уральцев голами отметились Николай Димитров и Марко Араторе.Этим матчем "Урал" завершил программу первого сбора. Футболисты получат несколько выходных, после чего продолжат подготовку к возобновлению сезона в Пафосе.