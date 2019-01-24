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Гендиректор "Динамо": да, Широков и Хохлов ругаются. Будь все гладко - задумался бы об увольнении

Генеральный директор "Динамо" Сергей Федоров рассказал о совместной работе своего заместителя по спортивным вопросам Романа Широкова и главного тренера Дмитрия Хохлова.

"Послушайте, не было никакого недопонимания. Два значимых в прошлом игрока — Хохлов и Широков. Наверное, они стали отличными футболистами, потому что у них были спортивные амбиции. Теперь у Димы есть амбиции стать хорошим тренером, а у Романа есть свои, и это правильно. Некоторые же люди в клубе специально преподносят их диалоги и споры в виде конфликта, но это изначально неправильно.

Да, они спорят и ругаются. Но вы предлагаете, чтобы они дифирамбы друг другу пели? И что это за работа тогда между тренером и спортивным директором? И получилось бы, что Хохлов хвалит Широкова, а тот — Хохлова. Прямо как в басне Крылова — кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку.

На работе все ругаются, особенно те, кто болеет за результат. Вот если у них все было бы гладко, вот тогда я бы задумался об увольнении одного из них. Много писали о конфликте Семина и Геркуса. Мы дружим давно с Юрием Павловичем, и он подтвердил, что у них были разногласия. Но в конце концов это дало свой результат — Кубок и чемпионство.

Как приходить к единому мнению по новичкам и контрактам? Поэтому и нужен генеральный директор, чтобы ставить точку в спорах. Я же исхожу из финансовых соображений, из бюджета. Если Хохлов мне скажет, что хочет Месси для победы в чемпионате, то я отвечу: "Дим, это здорово, но извини, ничего не получится".

Это рабочий диалог, и тема по поводу конфликта раздута вашими коллегами. Я все читаю. Иногда чтобы просто посмеяться, а то столько экспертов, знающих из-за забора, что у нас тут внутри происходит", - цитирует Федорова Sport24.
Теги: Динамо Широков Хохлов
Сегодня, 20:40
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#1  Volodia379   (Сегодня, 20:46)
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Господин Широков в свое время трепал что таких как Соу он с десяток может привезти ну и где они!? Трепачей и балоболов как сам Федоров и Широков нам и так хватает! Пусть валит в Зенит и там лапшу вешает! rage
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
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