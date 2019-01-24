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Гендиректор "Динамо": да, Широков и Хохлов ругаются. Будь все гладко - задумался бы об увольнении
Генеральный директор "Динамо" Сергей Федоров рассказал о совместной работе своего заместителя по спортивным вопросам Романа Широкова и главного тренера Дмитрия Хохлова.
"Послушайте, не было никакого недопонимания. Два значимых в прошлом игрока — Хохлов и Широков. Наверное, они стали отличными футболистами, потому что у них были спортивные амбиции. Теперь у Димы есть амбиции стать хорошим тренером, а у Романа есть свои, и это правильно. Некоторые же люди в клубе специально преподносят их диалоги и споры в виде конфликта, но это изначально неправильно.
Да, они спорят и ругаются. Но вы предлагаете, чтобы они дифирамбы друг другу пели? И что это за работа тогда между тренером и спортивным директором? И получилось бы, что Хохлов хвалит Широкова, а тот — Хохлова. Прямо как в басне Крылова — кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку.
На работе все ругаются, особенно те, кто болеет за результат. Вот если у них все было бы гладко, вот тогда я бы задумался об увольнении одного из них. Много писали о конфликте Семина и Геркуса. Мы дружим давно с Юрием Павловичем, и он подтвердил, что у них были разногласия. Но в конце концов это дало свой результат — Кубок и чемпионство.
Как приходить к единому мнению по новичкам и контрактам? Поэтому и нужен генеральный директор, чтобы ставить точку в спорах. Я же исхожу из финансовых соображений, из бюджета. Если Хохлов мне скажет, что хочет Месси для победы в чемпионате, то я отвечу: "Дим, это здорово, но извини, ничего не получится".
Это рабочий диалог, и тема по поводу конфликта раздута вашими коллегами. Я все читаю. Иногда чтобы просто посмеяться, а то столько экспертов, знающих из-за забора, что у нас тут внутри происходит", - цитирует Федорова Sport24.
"Послушайте, не было никакого недопонимания. Два значимых в прошлом игрока — Хохлов и Широков. Наверное, они стали отличными футболистами, потому что у них были спортивные амбиции. Теперь у Димы есть амбиции стать хорошим тренером, а у Романа есть свои, и это правильно. Некоторые же люди в клубе специально преподносят их диалоги и споры в виде конфликта, но это изначально неправильно.
Да, они спорят и ругаются. Но вы предлагаете, чтобы они дифирамбы друг другу пели? И что это за работа тогда между тренером и спортивным директором? И получилось бы, что Хохлов хвалит Широкова, а тот — Хохлова. Прямо как в басне Крылова — кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку.
На работе все ругаются, особенно те, кто болеет за результат. Вот если у них все было бы гладко, вот тогда я бы задумался об увольнении одного из них. Много писали о конфликте Семина и Геркуса. Мы дружим давно с Юрием Павловичем, и он подтвердил, что у них были разногласия. Но в конце концов это дало свой результат — Кубок и чемпионство.
Как приходить к единому мнению по новичкам и контрактам? Поэтому и нужен генеральный директор, чтобы ставить точку в спорах. Я же исхожу из финансовых соображений, из бюджета. Если Хохлов мне скажет, что хочет Месси для победы в чемпионате, то я отвечу: "Дим, это здорово, но извини, ничего не получится".
Это рабочий диалог, и тема по поводу конфликта раздута вашими коллегами. Я все читаю. Иногда чтобы просто посмеяться, а то столько экспертов, знающих из-за забора, что у нас тут внутри происходит", - цитирует Федорова Sport24.
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