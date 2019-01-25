Бранислав Иванович: главная цель "Зенита" – чемпионство

Защитник "Зенита Бранислав Иванович считает, что главная цель для клуба в текущем сезоне – победа в чемпионате России.– "Фенербахче" – серьезная команда. Результаты у них, правда, сейчас очень плохие, но турки наверняка очень ждут матчей с нами. Эти игры могут перевернуть для них в лучшую сторону весь сезон, поэтому первая же встреча в Стамбуле будет особенной. Но и мы себя серьезно к ней готовим. Она окажется важной, однако еще не решающей, ведь еще есть ответная игра дома. А главной целью "Зенита" в этом году должно быть чемпионство, – приводит слова Ивановича пресс-служба сине-бело-голубых.