Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
ЦСКА (Россия)
РПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА
|17
|30
|4
|Спартак
|17
|28
|5
|Локомотив
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|...
|16
|Енисей
|17
|10
|Предстоящие
|Арсенал
Тула
|03.03.19
|ЦСКА
|ЦСКА
|10.03.19
|Рубин
|Сыгранные
|ЦСКА
|2 - 108.12.18
|Енисей
|Ростов
|0 - 002.12.18
|ЦСКА
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Арнор Сигурдссон сегодня должен присоединиться к ЦСКА
Сегодня, 27 января, утром футболисты московского ЦСКА провели вторую тренировку на втором сборе в Кампоаморе.
В занятии приняли участие все находящиеся в расположении команды футболисты за исключением полузащитника Арнора Сигурдссона, который получил освобождение от первых тренировок из-за инфекции. Ожидается, что исландский хавбек присоединится к одноклубникам сегодня. На вечер у "армейцев" запланирована ещё одна тренировка.
"Чемпионат.сом"
В занятии приняли участие все находящиеся в расположении команды футболисты за исключением полузащитника Арнора Сигурдссона, который получил освобождение от первых тренировок из-за инфекции. Ожидается, что исландский хавбек присоединится к одноклубникам сегодня. На вечер у "армейцев" запланирована ещё одна тренировка.
"Чемпионат.сом"
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