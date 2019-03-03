ЦСКА (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
...
16 Енисей 17 10
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Тула		03.03.19ЦСКА
ЦСКА10.03.19Рубин
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ЦСКА2 - 108.12.18Енисей
Ростов0 - 002.12.18ЦСКА

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Арнор Сигурдссон сегодня должен присоединиться к ЦСКА

Сегодня, 27 января, утром футболисты московского ЦСКА провели вторую тренировку на втором сборе в Кампоаморе.

В занятии приняли участие все находящиеся в расположении команды футболисты за исключением полузащитника Арнора Сигурдссона, который получил освобождение от первых тренировок из-за инфекции. Ожидается, что исландский хавбек присоединится к одноклубникам сегодня. На вечер у "армейцев" запланирована ещё одна тренировка.

"Чемпионат.сом"
Теги: Сигурдссон ЦСКА
Сегодня, 14:16
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