Юрий Лодыгин может продолжить карьеру в "Олимпиакосе"

"Олимпиакос" заинтересован в услугах вратаря "Зенита" Юрия Лодыгина, информирует Sport24.gr. Трансфер может состояться в зимнее трансферное окно.Как утверждает To10.gr, Лодыгин уже прибыл в Афины для прохождения медосмотра и подписания контракта.