Зенит (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
...
16 Енисей 17 10
полная таблица
Предстоящие
Урал03.03.19Зенит
Зенит10.03.19Уфа
Сыгранные
Зенит1 - 209.12.18Рубин
Арсенал
Тула		4 - 203.12.18Зенит

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Юрий Лодыгин может продолжить карьеру в "Олимпиакосе"

"Олимпиакос" заинтересован в услугах вратаря "Зенита" Юрия Лодыгина, информирует Sport24.gr. Трансфер может состояться в зимнее трансферное окно.

Как утверждает To10.gr, Лодыгин уже прибыл в Афины для прохождения медосмотра и подписания контракта.
Теги: Лодыгин Олимпиакос Зенит
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