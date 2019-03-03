Зенит (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
...
16 Енисей 17 10
полная таблица
Предстоящие
Урал03.03.19Зенит
Зенит10.03.19Уфа
Сыгранные
Зенит1 - 209.12.18Рубин
Арсенал
Тула		4 - 203.12.18Зенит

Новости партнеров

"Зенит" пожелал удачи Лодыгину в "Олимпиакосе"

"Зенит" объявил о переходе вратаря команды Юрия Лодыгина в "Олимпиакос". Лодыгин будет выступать за греческую команду на правах аренды до конца сезона-2018/19.

Юрий Лодыгин, прежде выступавший за "Ксанти" и "Эордаикос", присоединился к петербуржцам 7 июня 2013 года и дебютировал в чемпионате страны месяц спустя. В составе "Зенита" голкипер стал чемпионом России, обладателем Кубка и дважды — Суперкубка страны.

Лодыгин провел в составе сине-бело-голубых 164 матча, за национальную сборную в качестве игрока "Зенита" — 11 встреч.

"Сине-бело-голубые благодарят Юрия Лодыгина за совместную работу и желают удачи в составе новой команды!", - говорится на официальном сайте клуба.
Теги: Зенит Лодыгин Олимпиакос
Сегодня, 19:31
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#9  Volodia379   (Сегодня, 20:04)
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online

К греческим богам грехи замаливать! smirk
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
#8  пончевед   (Сегодня, 20:03)
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online

он такие пенки пускал,а они его в аренду cry cry cry
Регистрация: 6.09.2011 [жалоба]
#7  ШаХерезада   (Сегодня, 20:03)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: scorpion 69
твари грязные

О! Стерильный бомж нарисовался joy Недавно стерилизовали laughing

Цитата: suvirinimas
Еще бы Дзюбу сбагрить

Не, если сбагрить Дзюб зеленый и златую цепь на дзюбе том, то во-первых, Лукоморье будет неполноценным, во-вторых, вашему блохастому Коту ходить негде будет. И от безделья он себе фаберже до дыр пролижет


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Хочешь я расскажу тебе сказку?
Регистрация: 27.01.2019 [жалоба]
#6  Blessing  Спб (Сегодня, 20:00)
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Юра красивый. confused


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#5  scorpion 69  колпино (Сегодня, 19:46)
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  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
свиньи валите к себе твари грязные rage
Регистрация: 3.02.2011 [жалоба]
#4  suvirinimas   (Сегодня, 19:42)
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Еще бы Дзюбу сбагрить из Зенита и тогда Зенит может бороться за чемпионство.
Регистрация: 9.02.2014 [жалоба]
#3  ШаХерезада   (Сегодня, 19:41)
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  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Уходит легенда smile Ну ничего там еще Бабубыбурен остался. Знаменитая питерская школа вратарей... Имени Говна-в-воротах


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Хочешь я расскажу тебе сказку?
Регистрация: 27.01.2019 [жалоба]
#2  Prokurator  Столица империи (Сегодня, 19:41)
  • 0
  •  (4)

Из варягов в греки


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Сталинец надо, Сталинец!! (с)
Регистрация: 3.04.2010 [жалоба]
#1  stepanmlc   (Сегодня, 19:32)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Сочувствую грекам


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010 [жалоба]
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