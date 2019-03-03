Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Спартак (Россия)
РПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА
|17
|30
|4
|Спартак
|17
|28
|5
|Локомотив
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|...
|16
|Енисей
|17
|10
|Предстоящие
|Спартак
|03.03.19
|Краснодар
|Динамо
|10.03.19
|Спартак
|Сыгранные
|Анжи
|0 - 308.12.18
|Спартак
|Спартак
|2 - 102.12.18
|Локомотив
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Софьян Ханни: при Каррере был не лучший период в моей карьере, но я был сильным и пережил эту ситуацию
Фернандо тренируется в общей группе "Спартака"
На вечерней тренировке "Спартака" полузащитник Фернандо тренирется в общей группе.
Вместе с остальными партнерами бразилец принял участие в разминке, а также в тактичесеих упражнениях красно-белых. Индивидуально на поле занимаются Сальваторе Боккетти, Самуэль Жиго и Михаил Игнатов, а Луиз Адриано остался в гостинице.
"Спорт-Экспресс"
Вместе с остальными партнерами бразилец принял участие в разминке, а также в тактичесеих упражнениях красно-белых. Индивидуально на поле занимаются Сальваторе Боккетти, Самуэль Жиго и Михаил Игнатов, а Луиз Адриано остался в гостинице.
"Спорт-Экспресс"
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