Спартак (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
...
16 Енисей 17 10
полная таблица
Предстоящие
Спартак03.03.19Краснодар
Динамо10.03.19Спартак
Сыгранные
Анжи0 - 308.12.18Спартак
Спартак2 - 102.12.18Локомотив

Новости партнеров

Фернандо тренируется в общей группе "Спартака"

На вечерней тренировке "Спартака" полузащитник Фернандо тренирется в общей группе.

Вместе с остальными партнерами бразилец принял участие в разминке, а также в тактичесеих упражнениях красно-белых. Индивидуально на поле занимаются Сальваторе Боккетти, Самуэль Жиго и Михаил Игнатов, а Луиз Адриано остался в гостинице.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Фернандо Спартак
Сегодня, 20:10
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