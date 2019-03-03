Фернандо тренируется в общей группе "Спартака"

На вечерней тренировке "Спартака" полузащитник Фернандо тренирется в общей группе.Вместе с остальными партнерами бразилец принял участие в разминке, а также в тактичесеих упражнениях красно-белых. Индивидуально на поле занимаются Сальваторе Боккетти, Самуэль Жиго и Михаил Игнатов, а Луиз Адриано остался в гостинице.