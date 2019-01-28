РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
7 Ростов 17 24
8 Ахмат 17 23
9 Урал 17 22
10 Оренбург 16 22
11 Арсенал Тула 17 20
12 Динамо 17 20
13 Крылья Советов 16 17
14 Уфа 17 16
15 Анжи 17 15
16 Енисей 17 10
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Федор Смолов: фото с Путиным? Я горжусь этим моментом

Форвард "Локомотива" Фёдор Смолов рассказал, почему решил повесить на стене совместную фотографию с президентом России Владимиром Путиным.

"Горжусь ли я фото с Путиным больше всего в жизни? Ну, я этим горжусь, да. Это мой президент. Почему не фотография с какой-то наградой? Вот это награда, почётная грамота от президента Российской Федерации. Нам тогда вручили звание заслуженных мастеров спорта. Это олицетворение успеха сборной России.

Что касается выборов, я пропустил голосование. У меня не было российского паспорта с собой. Администратор команды подвёл, сказал, что можно полететь с загранпаспортом, и я российский не взял. Проголосовал ли бы за Путина? Да", — сказал Смолов в ролике на канале Ксении Собчак в YouTube.
Теги: Смолов Путин
Сегодня, 14:49
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(6)
#3  Frankenstein   (Сегодня, 16:08)
  • 0
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: tiki
ага, гордись.только твоего вклада в этом нет. даже Марио, который в клубе то не забивает, твою функцию выполнил

Так же как и Смолов пенальти запорол
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#2  СуперШтангист   (Сегодня, 14:56)
  • -8
  •  (10)
online
Болеет за:
«Терек»
Цитата: tiki
ага, гордись.только твоего вклада в этом нет. даже Марио, который в клубе то не забивает, твою функцию выполнил

Не смей обижать величайшего ЗМС РФ rage rage rage
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
#1  tiki  Москва (Сегодня, 14:50)
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
ЦСКА
ага, гордись.только твоего вклада в этом нет. даже Марио, который в клубе то не забивает, твою функцию выполнил


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
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