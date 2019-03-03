Спартак (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
...
16 Енисей 17 10
полная таблица
Предстоящие
Спартак03.03.19Краснодар
Динамо10.03.19Спартак
Сыгранные
Анжи0 - 308.12.18Спартак
Спартак2 - 102.12.18Локомотив

Новости партнеров

"Спартак" не продает Фернандо в Китай

В "Спартак" не поступало предложений из Китая о продаже 26-летнего полузащитника Фернанду в одну из китайских команд, о чем в воскресенье сообщало бразильское издание Globo Esporte.

На данный момент не соответствует действительности и названная в ряде СМИ сумма трансфера – 15 миллионов евро.

Фернанду выступает за "Спартак" с июля 2016 года, выигрывал в его составе чемпионат России-2016/17 и Суперкубок страны-2017. В этом сезоне хавбек провел за красно-белых 20 официальных матчей, забив 1 мяч и отдав 2 голевые передачи.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Фернандо Спартак
Сегодня, 17:23
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(1)
#7  sparwik53  Виктор (Сегодня, 18:21)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Любители жареной утятины поумерьте аппетит.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
#6  Blessing  Спб (Сегодня, 18:11)
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Болеет за:
«Зенит»
Понятно, зачем зарабатывать клубу, если есть народные деньги. Такое впечатление, что в спартаке их никто не считает, могут, к примеру, Рошу купить за 12 млн на лавку, для декорации, и сказать, что так и надо. Причём делают это демонстративно и вызывающе, чтобы позлить футбольную публику в период кризиса и санкций.
Подлый клубишко.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#5  Городовой  Россия (Сегодня, 18:08)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Потому что там никому не нужен посредственный игрок,который кроме штрафных ничего на поле не может.Просто утка агента,ведь через годик толстощекий исполнитель стандартов никому нужен не будет.Выбиваем новый контракт.Полагаю в Китае ,где весьма строго с грубостью Фернандо-каратист не вылезал бы из дисквалификаций,это не наш купленный чемп со слепыми судьями в отношении Спартака.Так то он не лучше Гацкана,но одного удаляют,ибо играет за Ростов,а второй крушит ноги и черепа и все пучком.Трогать Сраптак нельзя.Уплочено.


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Наше имя всегда - Зенит!Этот выбор простой и точный.Для тебя - это только жизнь.Для меня - это много больше!
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
#4  Lord_Vik  Москва (Сегодня, 18:04)
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Болеет за:
«Спартак»
ждем парочки штрафных от Фе в решающие моменты
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
#3  oksva  Спб (Сегодня, 17:57)
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Болеет за:
«Спартак»
Не , он нам самим нужен . попылит ещё , попьёт врагам кровушки ;))))

да и Федун подтвердил .
тут


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За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016 [жалоба]
#2  Spartacus1971   (Сегодня, 17:52)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Schweinsteiger
Значит ещё увидим в этом сезоне его управляемый бомбы со штрафных. Так бить никто не умеет сейчас в нашем болоте. Да и вообще мало кто умел


Таких в Европе по пальцам можно пересчитать.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
#1  Schweinsteiger   (Сегодня, 17:37)
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Значит ещё увидим в этом сезоне его управляемый бомбы со штрафных. Так бить никто не умеет сейчас в нашем болоте. Да и вообще мало кто умел


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Кепончег УЕФА
Регистрация: 5.11.2010 [жалоба]
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