Зенит (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
...
16 Енисей 17 10
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Предстоящие
Урал03.03.19Зенит
Зенит10.03.19Уфа
Сыгранные
Зенит1 - 209.12.18Рубин
Арсенал
Тула		4 - 203.12.18Зенит

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Агент: "Галатасарай" приглашал Дзюбу, но Артем отказался переезжать в Турцию

Футбольный агент Валериюс Мижигурскис рассказал о попытке турецкого "Галатасарая" приобрести форварда "Зенита" Артема Дзюбу.

"Мне позвонили из руководства "Галатасарая" и спросили, может ли Дзюбе быть интересен переход в стамбульский клуб. Я не агент Дзюбы и даже лично с Артемом не знаком. Но у нас есть общий друг, которого я попросил узнать у игрока, интересен ли ему такой вариант. Дзюба ответил нет — продолжение карьеры в Турции не входит в его планы.

"Галатасарай" был готов сделать официальный запрос на трансфер в "Зенит" в тот же вечер, если бы Артем согласился. В нем заинтересован главный тренер клуба, и вопрос денег не стоял", - цитирует агента Sport24.
Теги: Дзюба Галатасарай Зенит
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