Семак: на сборе в Испании уже будем наигрывать тот состав, который выйдет против "Фенербахче"

Наставник "Зенита" Сергей Семак высказался о сборе в Катаре и составе команды."В плане функциональной работы все успели сделать. Провели почти тот же объем работы, который был на летних сборах. Сделали чуть больше, с учетом того, что нас ждут игры в еврокубках. Нам хотелось бы полностью иметь всех игроков сейчас, которые будут участвовать в матчах весной. Тут мы смотрим на тех, кого надо просмотреть.Что касается тех, в ком мы уверены, то смотрим за их функциональным состоянием. Находимся сейчас на низком старте в плане организационных вопросов. После 1 февраля будет полная ясность. Дальше в Испании уже будем наигрывать тот состав, который выйдет в первом матче с "Фенербахче", — сказал Семак.