Зенит (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
...
16 Енисей 17 10
полная таблица
Предстоящие
Урал03.03.19Зенит
Зенит10.03.19Уфа
Сыгранные
Зенит1 - 209.12.18Рубин
Арсенал
Тула		4 - 203.12.18Зенит

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Семак: на сборе в Испании уже будем наигрывать тот состав, который выйдет против "Фенербахче"

Наставник "Зенита" Сергей Семак высказался о сборе в Катаре и составе команды.

"В плане функциональной работы все успели сделать. Провели почти тот же объем работы, который был на летних сборах. Сделали чуть больше, с учетом того, что нас ждут игры в еврокубках. Нам хотелось бы полностью иметь всех игроков сейчас, которые будут участвовать в матчах весной. Тут мы смотрим на тех, кого надо просмотреть.

Что касается тех, в ком мы уверены, то смотрим за их функциональным состоянием. Находимся сейчас на низком старте в плане организационных вопросов. После 1 февраля будет полная ясность. Дальше в Испании уже будем наигрывать тот состав, который выйдет в первом матче с "Фенербахче", — сказал Семак.

Матч ТВ
Теги: Зенит Семак Фенербахче
Сегодня, 11:45
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