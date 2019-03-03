Локомотив (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
...
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
7 Ростов 17 24
...
16 Енисей 17 10
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Локомотив03.03.19Крылья
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Анжи10.03.19Локомотив
Сыгранные
Локомотив2 - 108.12.18Оренбург
Спартак2 - 102.12.18Локомотив

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Юрий Семин: за Кверквелию давали 15 миллионов? Он может и дороже стоить

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал информацию о предложениях других клубов по игрокам железнодорожников.

Ранее бывший генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус заявлял, что у клуба было предложение о продаже Соломона Кверквелии за 15 миллионов евро, однако Семин выступил категорически против.

– Насколько верна информация, что у "Локомотива" были хорошие предложения по ряду футболистов, но вы все возможные трансферы заблокировали?

– А вы спросите в офисе. Ни одной бумаги в клубе за этот период не было. Ни по одному из игроков. Если бы какие-либо предложения были, то в клубе были бы официальные бумаги. А "говорильни" очень и очень много. Особенно люди любят говорить после того, как все закончилось: мол, мы-то могли… Ни одной официальной бумаги не было. Серьезный интерес – это когда клуб присылает бумагу и ведет с другим клубом переговоры.

– Вы бы отпустили Соломона Кверквелию за 15 миллионов евро?

– Я думаю, Кверквелия может и подороже стоить.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Семин Кверквелия Локомотив
Сегодня, 16:52
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#1  IvankoDrago  Колыма (Сегодня, 16:59)
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Болеет за:
КАМАЗ
15 ку стоит,
насчет больше сложно говорить,
смотря куда попадет ,
в АПЛе шансов реализоваться у него не так много
Регистрация: 22.01.2019 [жалоба]
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