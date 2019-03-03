Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Локомотив (Россия)
РПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|17
|34
|...
|3
|ЦСКА
|17
|30
|4
|Спартак
|17
|28
|5
|Локомотив
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|...
|16
|Енисей
|17
|10
|Предстоящие
|Локомотив
|03.03.19
|Крылья
Советов
|Анжи
|10.03.19
|Локомотив
|Сыгранные
|Локомотив
|2 - 108.12.18
|Оренбург
|Спартак
|2 - 102.12.18
|Локомотив
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Юрий Семин: за Кверквелию давали 15 миллионов? Он может и дороже стоить
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал информацию о предложениях других клубов по игрокам железнодорожников.
Ранее бывший генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус заявлял, что у клуба было предложение о продаже Соломона Кверквелии за 15 миллионов евро, однако Семин выступил категорически против.
– Насколько верна информация, что у "Локомотива" были хорошие предложения по ряду футболистов, но вы все возможные трансферы заблокировали?
– А вы спросите в офисе. Ни одной бумаги в клубе за этот период не было. Ни по одному из игроков. Если бы какие-либо предложения были, то в клубе были бы официальные бумаги. А "говорильни" очень и очень много. Особенно люди любят говорить после того, как все закончилось: мол, мы-то могли… Ни одной официальной бумаги не было. Серьезный интерес – это когда клуб присылает бумагу и ведет с другим клубом переговоры.
– Вы бы отпустили Соломона Кверквелию за 15 миллионов евро?
– Я думаю, Кверквелия может и подороже стоить.
"Спорт-Экспресс"
Ранее бывший генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус заявлял, что у клуба было предложение о продаже Соломона Кверквелии за 15 миллионов евро, однако Семин выступил категорически против.
– Насколько верна информация, что у "Локомотива" были хорошие предложения по ряду футболистов, но вы все возможные трансферы заблокировали?
– А вы спросите в офисе. Ни одной бумаги в клубе за этот период не было. Ни по одному из игроков. Если бы какие-либо предложения были, то в клубе были бы официальные бумаги. А "говорильни" очень и очень много. Особенно люди любят говорить после того, как все закончилось: мол, мы-то могли… Ни одной официальной бумаги не было. Серьезный интерес – это когда клуб присылает бумагу и ведет с другим клубом переговоры.
– Вы бы отпустили Соломона Кверквелию за 15 миллионов евро?
– Я думаю, Кверквелия может и подороже стоить.
"Спорт-Экспресс"
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