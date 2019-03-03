"Зенит" объявил имена соперников на втором сборе в Испании

Определились соперники "Зенита" по контрольным играм на втором сборе команды в Испании."Зенит" отправится в Аликанте в четверг, 31 января, и сыграет там три товарищеских матча. 2 февраля петербуржцы встретятся с клубом испанской сегунды "Эльче". Вторая игра состоится 4 февраля с действующим чемпионом Люксембурга "Дюделанжем". Третьим соперником россиян станет "Сарпсборг" из Норвегии (8-е место).