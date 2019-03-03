Зенит (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
...
16 Енисей 17 10
полная таблица
Предстоящие
Урал03.03.19Зенит
Зенит10.03.19Уфа
Сыгранные
Зенит1 - 209.12.18Рубин
Арсенал
Тула		4 - 203.12.18Зенит

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"Зенит" объявил имена соперников на втором сборе в Испании

Определились соперники "Зенита" по контрольным играм на втором сборе команды в Испании.

"Зенит" отправится в Аликанте в четверг, 31 января, и сыграет там три товарищеских матча. 2 февраля петербуржцы встретятся с клубом испанской сегунды "Эльче". Вторая игра состоится 4 февраля с действующим чемпионом Люксембурга "Дюделанжем". Третьим соперником россиян станет "Сарпсборг" из Норвегии (8-е место).

ФК "Зенит"
Теги: Зенит
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