Анжи (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
...
11 Арсенал Тула 17 20
12 Динамо 17 20
13 Крылья Советов 16 17
14 Уфа 17 16
15 Анжи 17 15
16 Енисей 17 10
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Сыгранные
Анжи0 - 308.12.18Спартак
Анжи0 - 001.12.18Уфа

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"Анжи" выступил с заявлением относительно ситуации со снятием газоном на домашнем стадионе клуба

"Анжи" на своём официальном сайте выступил с заявлением по поводу ситуации с газоном на домашнем стадионе команды "Анжи Арена".

"Сегодня в ряде СМИ появилась неверная информация о разборе газона "Анжи Арены" в связи с задолженностью клуба. На стадионе ведутся плановые работы. На участке поля, изображённом на фотографии, находится коллектор. Есть подозрение, что система подогрева поля дала сбой, и одна или несколько труб системы протекают. Работники стадиона проведут профилактические работы и через 20 дней включат подогрев для улучшения роста газона и подготовки "Анжи Арены" ко второй части сезона.

ФК "Анжи" действительно имеет задолженность перед стадионом, однако это не является основанием для разбора единственного в республике поля, лицензированного для проведения матчей Премьер-Лиги", — говорится в заявлении клуба.

Ранее в СМИ появилась информация, что в Махачкале на стадионе "Анжи Арена" из-за неуплаты начали снимать газон.
Теги: Анжи
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